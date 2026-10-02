Sinemada bu hafta | Hollywood'dan bir Trump hicvi: Sefil kurtarıcı

Tom Cruise’un “kurtarıcı” bir ultra zengin olarak karşımıza çıktığı “Digger”, ABD’de yükselen sağı ve D. Trump idaresini hedefe koyan politik bir hiciv… Farklı bir anlatımı olan film, buna rağmen bekleneni vermiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

64 yaşında olmasına rağmen kendisini karizmatik ve dinç rollerde görmeye alışkın olduğumuz Tom Cruise, berbat bir yaşlı milyardere dönüştü! Tabii ki oyuncunun son filmi “Digger”dan bahsediyorum.

Cruise, bu defa global bir felaketi tetikleyen ama kurtarıcı gibi ortaya çıkan iş adamı Digger Rockwell’i canlandırıyor. Yönetmenliğini “21 Gram”, “Birdman” ve “Diriliş” gibi meşhur eserlere imza atmış Alejandro Gonzalez Inarritu’nun üstlendiği yapımda; Riz Ahmed, John Goodman ve Sandra Hüller gibi isimler de rol alıyor.

TRUMP GİBİ BİR KARAKTER

Filmin merkezinde Digger Rockwell son derece güçlü bir petrol milyarderi var. Deden petrolcü olan bu hırslı adam, Elon Musk gibi iş adamlarına benzetilebilir ama aslında bazı yönleriyle ABD Başkanı Donald Trump’ı temsil ediyor gibi... Zaten hikâye, onun gözünü diktiği Grönland’da geçiyor.

Burada her gün binlerce varil petrol üreten bir platformun sahibi olan Rockwell, tesiste metan gazı sızıntısı olduğu ve meydana getirdiği çatlağın büyük bir felaketi tetikleyebileceği haberini alıyor. Durumu ciddiye almayan Rockwell, Avrupa’yı sular altında bırakacak devasa bir buz kütlesinin yerinden kopmasına sebep oluyor. Üstelik danışmanı Ganesh’in de sözlerine kulak asmıyor.

Kanser hastası olan Başkan Compson ise felaketi yönetme sorumluluğunu tamamen Digger’a bırakıyor. Yani felakete yol açan adam, felaketi çözmekle görevlendiriliyor! Rockwell de her şeye kendi suçu değilmiş gibi “insanlığın kurtarıcısı” olarak ortaya çıkıyor. Ancak işin içinde bir “oyun” olduğunu zamanla anlıyoruz…

GLOBALİST BAKIŞ

Bazı yönleriyle Kubrick’in Dr. Strangelove’ını akıllara getiren yapım, aslında son yıllarda Hollywood’un popülist sağa ve Trump açtığı savaşın bir parçası. Dolayısıyla “Don’t Look Up” gibi karanlık politik hicivlerle de benzeşiyor, “Savaş Üstüne Savaş” gibi yapımlarla da… Eserde globalist bir bakış açısıyla Amerikan sağı yerden yere vuruluyor. Temel çıkış noktası petrol kullanımı ve iklim meselesi oluyor. Yer yer didaktik bir üslupla felaket tellallığı da yapılıyor. ABD’deki dindarlık da karikatürize karakterlerle alay unsuru hâline getiriliyor!

Yönetmen Inarritu, yer yer dördüncü duvarı yıkıyormuş gibi yaptığı eserinde -detayları seyredince görülecek- sıra dışı bir üslup kullanıyor. Lakin filmdeki temalar bir bütünlük içinde işlenemeyince karmaşık ve etkisini kaybeden bir anlatım ortaya çıkıyor. Inarritu’nun zihnindeki eseri, istediği gibi ete kemiğe büründüremediği anlaşılıyor. Öte yandan eserdeki oyunculuklar başarılı… Tom Cruise ise Les Grossman’ı hatırlatan aykırı karakteriyle tesirli sayılabilecek bir performans sergiliyor. İşin sinematografisi ve yapım tasarımı da göz dolduruyor. Ezcümle “Digger” sinefi llerin kaçırmayacağı ama genel seyirci kitlesinin beklediğini bulamayacağı, negatif yanlar barındıran sıra dışı bir film oluyor…

Sinemada bu hafta | Hollywood'dan bir Trump hicvi: Sefil kurtarıcı

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Vahşinin Kalbi”

● “Unutulmuş Ada”

● “Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı”

● “Efsaneler Takımı: Görev İstanbul”

● “Kraliçe Zor Durumda”

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala