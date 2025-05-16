Sinemada bu hafta | Midesi sağlam olan gelsin! 'Son Durak'ta dehşet bir adım öteye taşındı

“Son Durak”, oldukça kanlı ve dehşetli bir hikâyeyle geri döndü! Serisinin altıncı filminde maziden gelen tehlike bütün aileyi sarıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Türk sinemasındaki “Siccin” gibi Hollywood’da da yıllara meydan okuyan korku serileri var. Onlardan biri ise “Final Destination” yani “Son Durak” serisiydi. TV için yapılan eser, 2000 yılında James Wong tarafından beyazperdeye taşındı. “Yaşanacak kötü durumların bir kişinin içine doğması” teması üzerinden gelişen ve popüler olan seri, zamanla tesirini kaybetse de 2011’de beşinci filme ulaştı.

DUR DURAK BİLMEDEN…

Ancak “duraklar” henüz sona ermedi! Korku serisi, Zach Lipovsky ve Adam B. Stein tarafından tekrar canlandırıldı. İlk eserin 25. yılında vizyona giren “Son Durak: Kan Bağı” (Final Destination: Bloodlines) devamlı gördüğü ağır kâbuslarla boğuşan Stefanie adlı genç kızın hikâyesini merkezine alıyor. Asya kökenli oyuncuların dikkat çektiği bu altıncı eserde Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones ve Richard Harmon başrolleri paylaşıyor.

Aslında serinin dördüncü filmindeki hikâyenin devamı mahiyetinde olan eser, 1968’den açılıyor ve şaşaalı bir gökdelen restoranında yaşanan “Titanikvari” bir yıkımla başlıyor. Iris ve Paul da burada hayatlarını birleştirmeye karar vermişken çöken gökdelende kalıyorlar. Bir müddet sonra bu hadisenin Stefanie’in devamlı gördüğü kötü rüyalardan biri olduğunu anlıyoruz. Genç kız, gözlerini her kapadığında büyük annesi Iris’in yaşadıklarını görüyor. Kâbuslardan ötürü normal hayatına devam edemez hâle gelen Stefanie, aileden uzaklaşmış olan büyük annenin izini sürüyor. Nihayet hikâye, ormanın içerisindeki eski bir kulübeye uzanıyor. Derken bütün aileyi saran bir tehlike ortaya çıkıyor...

EN KANLI AMA…

“Son Durak: Kan Bağı” isminden de anlaşılacağı üzere serisinin en kanlı ama en tesirli filmi. Vahşet bir adım öteye taşınarak, âdeta “Midesi sağlam olan gelsin!” deniyor. Yine “kötü bir şey olacak” hissiyle seyirci devamlı tetikte tutularak oldukça gerilimli ve sürükleyici bir eser meydana getiriliyor. Bazen de izleyenler ters köşeye yatırılıyor. Araya ise işe yarar mizahi unsurlar serpiştiriliyor. Serinin bir geleneği olarak yine sıradan şeyler ölümcül birer silah hâline geliyor. Yakın çekimlerle işin tesir gücü artıyor.

Ancak filmin senaryosunun dengesizleştiği ve oyunculukların yetersiz kaldığı bazı anlar var. Aileye dair negatif alt metinler de filmde kendini gösteriyor.

Bütün bu eksiklere rağmen “Son Durak” sinemada son yılların en başarılı geri dönüşlerinden biri oluyor!

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Ayak Takımı”

● “Gülizar”

● “Hurry Up Tomorrow”

● “Dehşet Ekranı: Habis Ruh”

● “Örümcek-Adam 2” (Tekrar)

● “Haydi Tut Elimi”