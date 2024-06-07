Sinemada yavaş toparlanma... Felaket ve grev seyirci sayısını düşürdü!

Türkiye’de pandemiden sonra sinema salonlarının yavaş toparlanışı devam ediyor. Salonlardaki koltuk sayısı ise 284 bin 204’ten 286 bin 603’e çıktı. Ancak sinema seyircisi sayısı 2023’te bir önceki seneye kıyasla düşüş göstererek 31 milyon 5 bin kişi oldu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye’de pandemiden sonra sinema salonlarının yavaş toparlanışı devam ediyor. TÜİK’in yeni açıkladığı sinema istatistiklerine göre beyazperdenin durumu, salonlara da yansıdı. 2022’de 2 bin 366 olan sinema salonu sayısı, geçen sene 2 bin 618’e yükseldi. Salonlardaki koltuk sayısı ise 284 bin 204’ten 286 bin 603’e çıktı. Ancak sinema seyircisi sayısı 2023’te bir önceki seneye kıyasla düşüş göstererek 31 milyon 5 bin kişi oldu. Bu sayı 2022’de 35 milyon 754 idi.

PANDEMİDE KAPANAN SALONLAR TEKRAR AÇILIYOR

Durumu gazetemize değerlendiren Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Başkanı Serkan Günay “Pandemi döneminde kapanan sinema salonları, hemen faaliyete girmemişti. Şimdi onlar tekrar açılıyor. Ancak 2023'teki seyirci sayısında 6 Şubat deprem felaketinden kaynaklanan bir düşüş yaşandı. ABD’deki grevden sebebiyle yabancı filmlerde de gecikme olunca, seyirci sayısı daha çok azaldı. Ancak bu sene durum değişiyor. Seyirci sayısının 40 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Geciken Hollywood yapımlarını ve kaliteli yerli filmleri bekliyoruz” dedi.