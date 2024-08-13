Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Sultan Abdülhamid'in Balıkesir'e yaptırdığı Ayvalık Hamidiye Camii restorasyon bekliyor

Sultan Abdülhamid'in Balıkesir'e yaptırdığı Ayvalık Hamidiye Camii restorasyon bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sultan Abdülhamid&#039;in Balıkesir&#039;e yaptırdığı Ayvalık Hamidiye Camii restorasyon bekliyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir Ayvalık'ta bulunan ve bölgede 19. yüzyılın önemli mimari yapıları arasında sayılan Hamidiye Camii yanlış bakım kurbanı oluyor. Sultan Abdülhamid'in bölgedeki Müslümanlar için yaptırdığı, ilçenin en hakim noktasında yer alan camisi, turistik açıdan da önemli bir potansiyel taşıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sakarya Mahallesi'ne Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılan Hamidiye Camii, konumu ve tarihi özellikleriyle bölgenin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Sultan Abdülhamid'in Balıkesir'e yaptırdığı Ayvalık Hamidiye Camii restorasyon bekliyor - 1. Resim

Camiyi ziyaret eden Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden akademisyen Doç. Dr. Selman Can tarihi caminin bakımsızlık içinde olduğunu kaydetti.

Sultan Abdülhamid'in Balıkesir'e yaptırdığı Ayvalık Hamidiye Camii restorasyon bekliyor - 2. Resim

Kubbesine avize zincirlerinin gelişigüzel vidalandığı caminin ciddi bir bakım ve restorasyondan geçmesi gerektiğini ifade etti.

  Sultan Abdülhamid'in Balıkesir'e yaptırdığı Ayvalık Hamidiye Camii restorasyon bekliyor - 3. Resim

İnşaatında kırmızı taş kullanılan caminin mimari özellikleri ve klasik dokusu korunarak düzenlenmesi gerektiği görülüyor.

Can X hesabından "Şehre hakim bir konumdaki yapının her unsuru (yazılar bir fecaat) banisi II. Abdülhamid'e yakışır bir şekilde restore edilmeli." diyerek caminin mevcut durumuna dikkat çekti.

AYVALIK HAMİDİYE CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Ayvalık’ta bulunan tarihi yapılar arasında özellikle kiliselerin listesi oldukça fazladır. Bu yüzden Hamidiye Camii yapıldığı dönemde bölgedeki tek cami olma özelliğini taşıyordu.

Sultan Abdülhamid'in Balıkesir'e yaptırdığı Ayvalık Hamidiye Camii restorasyon bekliyor - 4. Resim

Kareye yakın plânlı cami, kırmızı kesme taştan olup dört sütunlu bir son cemaat yeri, silindirik bir kasnağa oturan tuğla kubbesi bulunuyor. 

Sultan Abdülhamid'in Balıkesir'e yaptırdığı Ayvalık Hamidiye Camii restorasyon bekliyor - 5. Resim

XIX. yüzyılda Osmanlı Dönemi’nde yaşayan Müslüman nüfus için yapılmış tek camii olma özelliği taşıyan Hamidiye Camii'nin bahçesinde bir de Ayvalık ahalisi tarafından dikilen abide bulunuyor. 

Bu yönüyle de camii ilçenin tarihi açısından önemli detaylar barındırıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail, Lübnan'ı vurdu! Ölü sayısı açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sardes kazıları savaşın izlerini buldu! Lidya ve Pers Krallığı'nın Thymbra Muharebesi Manisa'da yaşandı - Kültür - SanatSardes kazıları savaşın izlerini buldu! Lidya ve Pers Krallığı'nın Thymbra Muharebesi Manisa'da yaşandıPompei'den 2000 yıl sonra 2 kişi çıktı! İtalya Vezüv'deki büyük patlamada ölenlere ait kalıntılar bulundu - Kültür - Sanat2000 yıl sonra Pompei'den 2 kişi çıktıManisa'da bitmeyen arkeolojik kazı: Sardes! Paranın bulunduğu antik şehir 160 yıldır kazılıyor - Kültür - SanatManisa'da bitmeyen arkeolojik kazı: Sardes! Paranın bulunduğu antik şehir 160 yıldır kazılıyorKars Valiliği'nden fethinin 960'ıncı yıl dönümüne özel Ani tanıtım filmi dikkat çekti - Kültür - SanatAni etkinliklerine Barış Arduç'lu klip!109 yıldır unutulmadı! Çanakkale Cephesi'nin 57'nci Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'in ailesinden aldığı mektubun ardından şehit olduğu ortaya çıktı - Kültür - Sanat57'nci Alay Komutanı unutulmadı! Şehadetinde çarpıcı detay:Arapça kitaplar fuarda bir arada - Kültür - SanatArapça kitaplar fuarda bir arada
Sonraki Haber Yükleniyor...