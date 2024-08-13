Sultan Abdülhamid'in Balıkesir'e yaptırdığı Ayvalık Hamidiye Camii restorasyon bekliyor

Balıkesir Ayvalık'ta bulunan ve bölgede 19. yüzyılın önemli mimari yapıları arasında sayılan Hamidiye Camii yanlış bakım kurbanı oluyor. Sultan Abdülhamid'in bölgedeki Müslümanlar için yaptırdığı, ilçenin en hakim noktasında yer alan camisi, turistik açıdan da önemli bir potansiyel taşıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sakarya Mahallesi'ne Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılan Hamidiye Camii, konumu ve tarihi özellikleriyle bölgenin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Camiyi ziyaret eden Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden akademisyen Doç. Dr. Selman Can tarihi caminin bakımsızlık içinde olduğunu kaydetti.

Kubbesine avize zincirlerinin gelişigüzel vidalandığı caminin ciddi bir bakım ve restorasyondan geçmesi gerektiğini ifade etti.

İnşaatında kırmızı taş kullanılan caminin mimari özellikleri ve klasik dokusu korunarak düzenlenmesi gerektiği görülüyor.

Can X hesabından "Şehre hakim bir konumdaki yapının her unsuru (yazılar bir fecaat) banisi II. Abdülhamid'e yakışır bir şekilde restore edilmeli." diyerek caminin mevcut durumuna dikkat çekti.

AYVALIK HAMİDİYE CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Ayvalık’ta bulunan tarihi yapılar arasında özellikle kiliselerin listesi oldukça fazladır. Bu yüzden Hamidiye Camii yapıldığı dönemde bölgedeki tek cami olma özelliğini taşıyordu.

Kareye yakın plânlı cami, kırmızı kesme taştan olup dört sütunlu bir son cemaat yeri, silindirik bir kasnağa oturan tuğla kubbesi bulunuyor.

XIX. yüzyılda Osmanlı Dönemi’nde yaşayan Müslüman nüfus için yapılmış tek camii olma özelliği taşıyan Hamidiye Camii'nin bahçesinde bir de Ayvalık ahalisi tarafından dikilen abide bulunuyor.

Bu yönüyle de camii ilçenin tarihi açısından önemli detaylar barındırıyor.