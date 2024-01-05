Sulu zeminde maç “31-0”lık millî takımın hikâyesi "Atan Kazanır" | Sinemada bu hafta

5 Ocak 2024 10:42 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:46

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Büyük Okyanus’un ortasında küçük bir ada ülkesi olan Amerikan Samoası’nın futbol millî takımı, takvimler 2001’i gösterirken Dünya Kupası elemelerinde Avustralya karşısında 31-0’lık mağlubiyet alarak tarihe geçmişti. Çok konuşulan ve tartışılan bu maçtan sonra ise en dipteki millî takımın başında durumu kurtarmak için Thomas Rongen getirilmiş ve enteresan neticeler alınmıştı…

“Çocuksu” filmleriyle adından söz ettiren yönetmen Taika Waititi, işte bu futbol hikâyesini beyazperdeye taşıdı… “Atan Kazanır” adlı film, büyük mağlubiyet sonrasında Amerikan Samoası millî takımının yeni teknik adamıyla tek bir gol atabilme mücadelesini merkezine alıyor. 2014 yılında yayınlanan aynı adlı dokümanter filme dayanan eserde; Michael Fassbender, Elisabeth Moss ve Will Arnett gibi isimler başrollerde yer alıyor.

YÖNETMEN ANLATIYOR

Yönetmen Waititi filmin başında “gerçek hikâyelerden ilham alınmıştır” ibaresinin ardından bizzat kendisi rol alarak hikâyeyi anlatmaya başlıyor; tabii kendine has unsurları öne çıkararak! 31-0’lık ezici mağlubiyetin ardından on sene geçmiş, teknik direktör Rongen (Michael Fassbender) durumu kurtarmak için ABD’den ada ülkesine âdeta sürgüne gönderilmiştir. Mazisinde dramlar saklı bu sinirli teknik adam, adaya ayak bastığında futbolla alakası olmayan bir takım ve sıra dışı insanlarla karşılaşır. Üstelik kupa elemeleri için üç haftalık bir zaman kalmıştır. Bu kısa müddet zarfında oyuncularla garip şeyler yaşayıp bir şeref golünden fazlasının peşine düşer…

BAŞKA BİR SPOR FİLMİ

Oscar’lı yönetmen Taika Waititi, “Atan Kazanır”da sıradan bir spor filmine imza atmıyor; “sulu” bir zeminde alışılmadık bir oyun planıyla sahaya çıkıyor! Kendine has şekilde inşa ettiği hikâyede, malum trajediyi arka plana iterek komedi türünde oldukça absürt bir çalışmaya girişiyor. Mesela babacan yerine sinirli teknik direktör karakteri meydana getiriyor. Fakat bunlar galibiyet çabalarına hizmet etmeyerek hikâyeye zarar veriyor. Bazı karakterlerin de kartondan kaldığı filmde beklenen hava yakalanamıyor.

HAYAT FUTBOLDAN DAHA FAZLASI

Evet, “Matrix”, “Karate Kid” ve “Kazanma Hırsı” gibi sayısız filme bolca atıfta bulunulan filmde eğlenceli anlar var. Ancak yine de oluşturulan mizahın tesirinin istenen ölçüde olduğunu söylemek zor! “Mutlu ol, hayat futboldan daha fazlası” mesajını taşıyan esere yönetmenin o bilindik pozitif hâli yapay bir şekilde sirayet etmiş görünüyor.

Öte yandan oyunculuk performansları vasat sınırlarında dolaşırken; geleneksel bir temele yaslandırılmaya çalışan “kuir” karakter üzerine yoğunlaşılıyor ve aşırı didaktik diyaloglarla seyirciye âdeta dersler veriliyor!

Hasılı yönetmen Waititi, büyük beklentiler yüklenmeyecek, seyredilip unutulacak o filmlerden birini sunuyor… Yani yer yer seyirciyi ayağa kaldırsa o gole imza atamıyor!

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

“Kör Noktada”

“Demon: Azab-ül Kem”

“Filme Gel”

“Atatürk 1881-1919 (2. Film)”

“Küçük Deniz Kızı”

“Başkan"

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“Rafadan Tayfa 4” 254 bin 935

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“Nefes-Yer Eksi İki” 51 bin 367

“Ölümlü Dünya 2” 43 bin 596

“Aquaman ve Kayıp Krallık” 35 bin 366

*29-31 Aralık 2023 Box Office Türkiye dataları