Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Sümela’nın duvar resimleri canlanıyor!

Sümela’nın duvar resimleri canlanıyor!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Sümela’nın duvar resimleri canlanıyor!

Kültür - Sanat Haberleri

Sümela Manastırı’ndaki Ana Kaya Kilisesi’nin duvarlarındaki Hristiyanlığa dair freskler restore ediliyor.

Trabzon’daki Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı’ndaki Ana Kaya Kilisesi’nin duvarlarında bulunan Hristiyanlığa dair freskler restore ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mayıs ayında başlanan restorasyon çerçevesinde ekipler, kilisenin dış cephesindeki beş sahne üzerinde çalışıyor.

Belgeleme ve yüzey temizlik çalışmaları yapılan bu sahnelerdeki freskler üzerinde geçmişte, ziyaretçilerin sebep olduğu tahribat, aslına uygun renklendirme ve acqua sporca (kirli su) teknikleriyle onarılıyor.

Çalışmada, belirginliğini kaybetmiş “Hazreti İsa’nın Son Akşam Yemeği” adlı sahne gün yüzüne çıkarıldı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Göktürk eserlerini Türkiye restore etti! Moğolistan’daki̇ taşlara bakım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göktürk eserlerini Türkiye restore etti! Moğolistan’daki̇ taşlara bakım - Kültür - SanatGöktürk eserlerini Türkiye restore etti! Moğolistan’daki̇ taşlara bakımYedi asırlık kule yazı tahtası mı? Tariihi Galata kulesi, kalemle tahrip ediliyor - Kültür - SanatTariihi Galata kulesi, kalemle tahrip ediliyorDefineye sahip viraneler var! James Kerwin, Anadolu’nun harabe mabetlerini fotoğraflıyor - Kültür - SanatKerwin, Anadolu’nun harabe mabetlerini fotoğraflıyorHaftanın kitapları | Sovyet devriminden sefalet manzaraları - Kültür - SanatHaftanın kitapları | Sovyet devriminden sefalet manzaralarıJim Carrey sanat eserlerini satıyor - Kültür - SanatJim Carrey sanat eserlerini satıyor21. yüzyılın “en iyi” 100 kitabı... New York Tımes 503 kişilik heyetle seçti - Kültür - Sanat21. yüzyılın “en iyi” 100 kitabı... New York Tımes 503 kişilik heyetle seçti
Sonraki Haber Yükleniyor...