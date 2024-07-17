Sümela’nın duvar resimleri canlanıyor!

Sümela Manastırı’ndaki Ana Kaya Kilisesi’nin duvarlarındaki Hristiyanlığa dair freskler restore ediliyor.

Trabzon’daki Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı’ndaki Ana Kaya Kilisesi’nin duvarlarında bulunan Hristiyanlığa dair freskler restore ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mayıs ayında başlanan restorasyon çerçevesinde ekipler, kilisenin dış cephesindeki beş sahne üzerinde çalışıyor.

Belgeleme ve yüzey temizlik çalışmaları yapılan bu sahnelerdeki freskler üzerinde geçmişte, ziyaretçilerin sebep olduğu tahribat, aslına uygun renklendirme ve acqua sporca (kirli su) teknikleriyle onarılıyor.

Çalışmada, belirginliğini kaybetmiş “Hazreti İsa’nın Son Akşam Yemeği” adlı sahne gün yüzüne çıkarıldı.