'Takım tutar gibi çizerlik yapılmaz' demişti! Karikatürist Haslet Soyöz hayatını kaybetti
Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz 70 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan Soyöz, karikatürlerinin yanı sıra yağlı boya tablo çalışmalarıyla da tanınıyordu. 2019 yılında gazetemize konuşan sanatçı Türkiye'de karikatür sanatının geldiği noktayı değerlendirmiş, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, vefat dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazetecilik mesleğine karikatürleriyle uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Haslet Soyöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Üyemiz Ayla Dündar Soyöz'ün eşi olan meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
"İŞİN KOLAYINA KAÇIYORLAR"
2019 yılında Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in sorularını cevaplayan Soyöz şunları söylemişti:
Usta bir çizer olarak Türkiye’de karikatür sanatını durumunu nasıl görüyorsunuz?
Anlayış, espri… Her bakımdan perişan… Karikatür çok önemli bir sanat fakat Türkiye’de belden aşağısında takılı kalmış. Daha yukarılara çıkması gerekiyor. Dergilere bakın; karikatürün büyüklüğünden daha çok yazı var. Bu yazılar da belden aynı esprilerle dolu. Doğrusu bunu “Gırgır” gibi dergiler başlattı.
Niçin böyle oldu?
İşin kolayına kaçıyorlar. Oysa karikatür zekâ işidir. Zekâ yoksa ortada karikatür diye bir şey yoktur. Bir de üstüne estetik koymanız lazım. Biz zekâyı parlatmak yerine bel atı oynuyoruz.
Siz “Karikatür muhalif olmaktır” sözünü nasıl anlıyorsunuz?
Bir ülkenin bir ferdi olarak karikatür çizip çizmemek önemli değil. Herhangi bir politik olaya karşı tepkin neyse onu söylersin. Fakat takım tutar gibi çizerlik yapılmaz.
HASLET SOYÖZ KİMDİR?
Burdur'da 1955'te doğan Soyöz, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde ve İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü'nde öğrenim gördü.
Mesleğe 1977'de Politika Gazetesi'nde başlayan Soyöz, ardından Vatan, Çivi, Dünya, Cumhuriyet ve Demokrat gazetelerinde çalıştı.
Haslet Soyöz, 1982'den itibaren Milliyet gazetesinin çizerlerinden oldu.
Sanat yaşamının ilk dönemlerinde birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödüller kazanan Soyöz, 1998'de Karikatürcüler Derneğince "Yılın Karikatüristi" seçildi.
Soyöz, 2000'den itibaren karikatüristliğin yanı sıra resimleriyle de adından söz ettirdi. Denizcilik tarihine isimlerini kahramanlıkla yazdıran 30 geminin portresinden oluşan ilk yağlı boya sergisi "Cennetin Gemileri"ni 2003'te Rahmi M. Koç Müzesi'nde açtı. Soyöz'ün karikatür ve resimleri, yurt içinde ve dışında çeşitli koleksiyonlarda yer aldı.
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü ve 2023 Sedat Simavi Karikatür Ödülü sahibi olan Soyöz, evli ve bir çocuk babasıydı.