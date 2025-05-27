'Takım tutar gibi çizerlik yapılmaz' demişti! Karikatürist Haslet Soyöz hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, vefat dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazetecilik mesleğine karikatürleriyle uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Haslet Soyöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Üyemiz Ayla Dündar Soyöz'ün eşi olan meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

2019 yılında Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in sorularını cevaplayan Soyöz şunları söylemişti:

Usta bir çizer olarak Türkiye’de karikatür sanatını durumunu nasıl görüyorsunuz?

Anlayış, espri… Her bakımdan perişan… Karikatür çok önemli bir sanat fakat Türkiye’de belden aşağısında takılı kalmış. Daha yukarılara çıkması gerekiyor. Dergilere bakın; karikatürün büyüklüğünden daha çok yazı var. Bu yazılar da belden aynı esprilerle dolu. Doğrusu bunu “Gırgır” gibi dergiler başlattı.

Niçin böyle oldu?

İşin kolayına kaçıyorlar. Oysa karikatür zekâ işidir. Zekâ yoksa ortada karikatür diye bir şey yoktur. Bir de üstüne estetik koymanız lazım. Biz zekâyı parlatmak yerine bel atı oynuyoruz.

Siz “Karikatür muhalif olmaktır” sözünü nasıl anlıyorsunuz?

Bir ülkenin bir ferdi olarak karikatür çizip çizmemek önemli değil. Herhangi bir politik olaya karşı tepkin neyse onu söylersin. Fakat takım tutar gibi çizerlik yapılmaz.