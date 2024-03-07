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Taksim Camii gül suyuyla yıkandı! Minarelerine kelime-i tevhid mahyası asılarak Ramazan'a hazırlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un merkezi noktalarındaki camilerde Ramazan temizlikleri hızla yapılıyor. Eyüp Sultan Camii'nin ardından Taksim Camii de gül suyuyla yıkandı, titizlikle temizlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Camii, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla yıkandı.

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, ramazan ayına sayılı günler kala cami ve çevresindeki hazırlıklar tamamlandı.

Mahya asılmasıyla başlayan çalışmalar, temizlik ve kokulandırma işlemleriyle devam etti.

Vakfın, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle gerçekleştirdiği çalışma kapsamında caminin içi ve dışı gül suyuyla yıkandı.

Ramazanda vatandaşların daha hijyenik ve ferah bir ortamda ibadet edebilmesi için hazırlanan Taksim Camii ve Külliyesi'nde ay boyunca yapılacak dini, kültürel ve sosyal etkinlikler de planlandı.

Taksim Camii gül suyuyla yıkandı! Minarelerine kelime-i tevhid mahyası asılarak Ramazan'a hazırlandı - 1. Resim

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, Taksim Camii'nin her ramazan farklı milletlerden on binlerce Müslümanı ağırladığını, ziyaretçilerin ramazanın manevi iklimini en iyi şekilde yaşaması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

"LA İLAHE İLLALLAH" YAZILI MAHYA ASILDI

Vakfın Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş de çalışmalar çerçevesinde camiye "La ilahe illallah" yazılı dijital mahya asıldığını anlattı.

Cami girişinde binlerce kişiye Ramazan boyunca vakfın aşevi tarafından çorba, ekmek, su ve hurmadan oluşan iftariyelik dağıtılacak. Gümüş ek olarak şunları anlattı: 

Taksim Camii gül suyuyla yıkandı! Minarelerine kelime-i tevhid mahyası asılarak Ramazan'a hazırlandı - 2. Resim

"Ramazan boyunca teravih namazları, sohbet programları dışında Taksim Camii'nde öğle ve ikindi namazı vaktinde mukabele okumaları gerçekleştireceğiz.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde ise kültür sanat etkinlikleri planlandı. Bunlardan ilki, 8 Mart-7 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek olan 'Güzel Ahlak' isimli hat sergimiz olacak.

Ziyaretçilerimiz bu sergide Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması'nın ödüllü eserlerini görebilecek."

Gümüş, 10 Mart Pazar günü Beyoğlu'nda ikamet eden 700 yetim çocuğun ramazana mutlu girmeleri için Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediyesi ve İlçe Müftülüğünün işbirliğiyle çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve hediyelerin verileceği programa ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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