Erzincan'ın Kemah ilçesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda tarihi bir keşif yapıldı. Kazılarda, 2'si mumyalı 18 mezar bulunurken, 2027 yılında kazı çalışmalarının daha da hızlandırılacağı belirtildi. Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi'nin tamamlanması ile kente gelen ziyaretçi sayısında 1,5 milyonluk bir artış bekleniyor.

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde yürütülen Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda, 2'si mumyalı 18 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Mengücekli hanedanının tarihine ışık tutması beklenen bulguların, Erzincan'ın tarihi ve kültürel geçmişinin araştırılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarihi keşifte 2 mumya bulundu: O kente 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

EBYÜ Öğretim Üyesi ve Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Behramşah Zaviyesi'nde tespit edilen mezarların yanı sıra Sancaktar Türbesi ve Akıt Mezar çevresinde de tarihi bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Tarihi keşifte 2 mumya bulundu: O kente 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

2027'DE KAZI ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILACAK

Kemah Sultan Melik Türbesi ve çevresindeki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Gül, 2027 yılında Eski Erzincan bölgesindeki arkeolojik kazıların hızlandırılmasının planlandığını ifade etti.

Gül, üniversitenin akademik birikimiyle projeye sunduğu katkıların bölgenin tarihi mirasının araştırılması ve korunması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Tarihi keşifte 2 mumya bulundu: O kente 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

1,5 MİLYON ZİYARETÇİ ÇEKEBİLİR

Tarihi yapıların korunması ve restore edilerek açık hava müzesi anlayışıyla ziyaretçilere sunulmasının hedeflendiği proje kapsamında, Erzincan'ın kültür turizmi potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Gül, projenin tamamlanmasıyla mevcut turist sayısına ilave olarak yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçinin Erzincan'a gelmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzincan Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErzincan

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