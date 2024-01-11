Tarihi Mostar Köprüsü "Hırvat kültürel mirası" olarak gösterildi, tepkiler büyüyor

11 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 14:53

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın somut ve somut olmayan tarihi mirasıyla ilgili sergi açacağını belirten Hırvatistanlı Zeljana Zovko'nun paylaştığı duyuru afişinde Mostar Köprüsü de yer aldı.

Mostar şehrinin Bosna Hersek'te 1992-1995'de yaşanan savaşta belediye başkanı olan Safet Orucevic, yaptığı açıklamada, Zovko'nun paylaşımına tepki göstererek, Mostar Köprüsü'nün Hırvat değil dünya kültür mirası olduğunu belirtti. Orucevic, Mostar Köprüsü'nün Hırvat mirası olarak gösterilmesini provokasyon şeklinde değerlendirdi.

"TEK MİRASLARI HIRVAT ORDUSUNUN KAMERA KAYITLARIDIR"

Mostar Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezi Müdürü de olan Orucevic "Hırvatların o zamanlar benim şehrimde sahip olduğu tek kültürel miras, vatandaşlar için toplama kampları, masum insanların öldürülmesi, tecavüz, Mostar Köprüsü'nün yıkılması, eski şehrin tahrip edilmesi hatta tüm bunların Hırvat ordusunun kameralarına kaydedilmesidir. Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasına öncülük eden Boşnaklardı." ifadesini kullandı. Ayrıca 2015'te Zovko'ya verilen "Barış Mimarı" ödülünü de iptal ederek geri isteyeceklerini söyledi.

Mostarlı gazeteci Faruk Kajtaz ise Mostar Köprüsü'nün Hırvat kültürel mirası olarak gösterilmesine Bosna Hersek devletinin tepki vermesi gerektiğini aktardı.

Kajtaz, Zovko'nun bu girişimine daha önce tepki gösterilmesini ve bundan sonra çıkacak tüm anlaşmazlıkları Bosna Hersek'in çözmesi gerektiğini de ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

2004'te yeniden inşa edilen köprü 2005'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Savaşta Hırvat Savunma Konseyine (HVO) bağlı topçu birliklerinin, 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldı. Köprünün yıkılma anları video olarak da kaydedildi.

Ayakta kaldığı asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan köprünün yıkılması, Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri oldu.

Türkiye'nin de aralarından bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.