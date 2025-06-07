Tarihi mozaik betonla mı kaplandı? Sosyal medyadaki iddialara cevap geldi

İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerindeki çalışmalar sırasında ortaya çıkan mozaik alanının, gerekli arkeolojik ve teknik belgelerle kayıt altına alındığı belirtildi.

Son günlerde bazı basın, yayın organlarında yer alan "mozaiğin üzeri betonla kaplandı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman ekipler tarafından tespit edilen kültür varlığı, belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Mozaik, çevresel etkilerden korunması amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek güvence altına alınmıştır. Alanın üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir malzeme dökülmemiştir."