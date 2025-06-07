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Tarihi mozaik betonla mı kaplandı? Sosyal medyadaki iddialara cevap geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tarihi mozaik betonla mı kaplandı? Sosyal medyadaki iddialara cevap geldi
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dulkadiroğlu ilçesinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında tespit edilen taban mozaiği alanının üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir malzemenin dökülmediğini bildirdi.

İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerindeki çalışmalar sırasında ortaya çıkan mozaik alanının, gerekli arkeolojik ve teknik belgelerle kayıt altına alındığı belirtildi.

Tarihi mozaik betonla mı kaplandı? Sosyal medyadaki iddialara cevap geldi - 1. Resim

Son günlerde bazı basın, yayın organlarında yer alan "mozaiğin üzeri betonla kaplandı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman ekipler tarafından tespit edilen kültür varlığı, belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Mozaik, çevresel etkilerden korunması amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek güvence altına alınmıştır. Alanın üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir malzeme dökülmemiştir."

Tarihi mozaik betonla mı kaplandı? Sosyal medyadaki iddialara cevap geldi - 2. Resim

Mozaiğin bulunduğu alanla ilgili tescil sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne ivedilikle bildirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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