Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Tarihin en büyük müzik satışı! Queen'in telif hakları Sony'e 1,2 milyar dolara satıldı

Tarihin en büyük müzik satışı! Queen'in telif hakları Sony'e 1,2 milyar dolara satıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Variety
- Güncelleme:
Tarihin en büyük müzik satışı! Queen&#039;in telif hakları Sony&#039;e 1,2 milyar dolara satıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / Variety

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in tüm müziklerinin yer aldığı müzik kataloğu, 1,2 milyar dolara Sony tarafından satın alındı.

Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satıldı. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1 milyar sterline (yaklaşık 1,2 milyar dolara) Sony'ye devredildi.

Sony Music, Queen'in “Another One Bites the Dust", "Bohemian Rhapsody" ve "Radio Ga Ga" gibi birçok hit şarkısını içeren müzik kataloğunu alarak tarihi bir anlaşma gerçekleştirdi.

Anlaşmanın kapsamına girmeyen tek gelir kaynağı canlı performanslar olacak. Halen şarkıcı Adam Lambert ile aktif olarak turneye çıkan kurucu üyeler Brian May ve Roger Taylor bu geliri ellerinde tutmaya devam edecekler.

Variety'ye konuşan kaynaklar Queen müzik kataloğunun diğer bazı haklarla birlikte 1 milyar sterlin karşılığında Sony Music tarafından satın alınma sürecinde olduğunu doğruladı.

EN DEĞERLİ TELİF HAKLARI

Queen'le birlikte müzik tarihine geçen rekor satışlardan biri gerçekleşmiş oldu.

2021 yılında Bruce Springsteen müzik telif haklarını 500 milyon dolara satmıştı. Geçtiğimiz aylarda "Popun Kralı" olarak sayılan Michael Jackson'ın müzik kataloğu satılmıştı. Yine Sony!nin işin içinde olduğu satışta, Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 1 milyar doların üzerinde bir miktara satın aldı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Variety
Hopa’da yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki araca çarptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çatlaklar korkutuyordu! Ankara Kalesi'nde çalışmalar başladı - Kültür - SanatBaşkentteki korkutan çatlaklar için harekete geçildiDünyaca ünlü milli dağcı hem tırmandı hem anlattı! Tunç Fındık Erzincan Kemaliye'deki şenlikte dağcılığa dikkat çekti - Kültür - SanatDünyaca ünlü milli dağcıdan nefes kesen tırmanışTuristik Tatvan Treni, 24 Haziran'da Ankara'dan yola çıkıyor - Kültür - SanatTuristik seferler başlıyor! Bakan tarih verdiSüper Mario'nun yeni animasyon filmi Nisan 2026'da izleyiciyle buluşacak - Kültür - SanatSüper Mario hayranlarına müjde! Tarih verildiKurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya’nın mezarı restore edildi - Kültür - SanatAli Çetinkaya’nın mezarı restore edildiEfes Antik Kenti'nde tepki çeken organizasyon! Protestolar nedeniyle alanı terk ettiler - Kültür - SanatEfes Antik Kenti'nde tepki çeken organizasyon!
Sonraki Haber Yükleniyor...