Tarihin en büyük müzik satışı! Queen'in telif hakları Sony'e 1,2 milyar dolara satıldı

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in tüm müziklerinin yer aldığı müzik kataloğu, 1,2 milyar dolara Sony tarafından satın alındı.

Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satıldı. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1 milyar sterline (yaklaşık 1,2 milyar dolara) Sony'ye devredildi.

Sony Music, Queen'in “Another One Bites the Dust", "Bohemian Rhapsody" ve "Radio Ga Ga" gibi birçok hit şarkısını içeren müzik kataloğunu alarak tarihi bir anlaşma gerçekleştirdi.

Anlaşmanın kapsamına girmeyen tek gelir kaynağı canlı performanslar olacak. Halen şarkıcı Adam Lambert ile aktif olarak turneye çıkan kurucu üyeler Brian May ve Roger Taylor bu geliri ellerinde tutmaya devam edecekler.

Variety'ye konuşan kaynaklar Queen müzik kataloğunun diğer bazı haklarla birlikte 1 milyar sterlin karşılığında Sony Music tarafından satın alınma sürecinde olduğunu doğruladı.

İlgili Haberler Dijital platformlar habere telif ödemiyor, basının geliri düşüyor

EN DEĞERLİ TELİF HAKLARI

Queen'le birlikte müzik tarihine geçen rekor satışlardan biri gerçekleşmiş oldu.

2021 yılında Bruce Springsteen müzik telif haklarını 500 milyon dolara satmıştı. Geçtiğimiz aylarda "Popun Kralı" olarak sayılan Michael Jackson'ın müzik kataloğu satılmıştı. Yine Sony!nin işin içinde olduğu satışta, Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 1 milyar doların üzerinde bir miktara satın aldı.