Tartışmalar büyüyor; Ayasofya'nın üst katına Türk vatandaşların girmesi yasaklandı mı?

22 Ocak 2024 16:38 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 16:41

İbadetle kültürel gezinin ayrıldığı Ayasofya Camii'nde ziyaretçi karmaşası sürüyor. Alt kattaki ibadet kısmına ücretsiz girilebilen tarihî mabedin üst galeri katı ise 25 avro (823 TL) karşılığında gezilebiliyor. Ancak birçok Türk vatandaşının para ödeyerek de olsa üst kata alınmadığı belirtiliyor.

İddiaya göre; ziyaretçi yoğunluğunu azaltıp dağıtmak isteyen yetkililer, sözlü olarak yabancıları ücretli bölüme, Türk vatandaşlarını ise ibadet kısmına yönlendirdi. Ancak ziyarette ısrar eden bazı Türk vatandaşlarının 25 avro karşılığında tarihî Bizans mozaiklerinin bulunduğu Ayasofya’nın üst katına alındı.

Bazı turist rehberleri ve vatandaşlar ise "yoğunluğu dağıtma maksatlı" alındığı iddia edilen bu kararın Türk vatandaşılarına yönelik negatif ayrımcılık olduğunu savunarak sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine yetkililer girişteki uygulamayı esnetmek zorunda kaldı. Öte yandan Ayasofya’da elli sene süreceği konuşulan büyük restorasyon da devam ediyor. Ziyaretçi planının bu restorasyonla bağlantılı olarak binanın mukavemetini güçlendirmeye yönelik alındığı ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

86 yıllık aradan sonra 2020'de tekrar cami olarak ibadete açılan Ayasofya'nın bir kısmı 15 Ocak'tan itibaren biletle ziyaretçi ağırlamaya başlamıştı. Bunun için özel bir kapı yapılmıştı.

Ayasofya Camii'nin Bizans mozaiklerinin yer aldığı galeri katı, ayrı bir girişle yabancı ziyaretçiler tarafından 25 avro, yerli ziyaretçilerce ise MüzeKart ücreti karşılığında ziyaret edebilmesi kararlaştırılmıştı. Alt kısımdaki ibadet alanının ise ücretsiz olması planlanmıştı. Ancak yerli ziyaretçilerin, kendilerine izin verilmediğini söylemesi yeni bir tartışmayı başlattı.

ÜST KATTA NELER VAR?

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Sedat Bornovalı, yabancılara açılan üst katta neler olduğunu şöyle açıklamıştı: “Üst kat galeride birden fazla kompozisyon bulunuyor. İnsan resminin olmadığı bezemeler var. Ancak insan figürlerinin yer aldığı tarihi imparatorluk panelleri de yer alıyor. Bir de deisis (şefaat) diye tabir edilen sahneler mevcut. Üst kattaki mozaiklerin farklı tarihi geçmişleri var. Bunlar, 10 ile 12. yüzyıl arasında farklı devirlere ait mozaikler.”