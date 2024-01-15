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    Ayasofya'nın yeniden müzeye çevrildiği iddiarına DMM'den resmi açıklama

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden müzeye çevrildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

    Ayasofya&#039;nın yeniden müzeye çevrildiği iddiarına DMM&#039;den resmi açıklama
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet etmek için gelenlerle kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindiği, düzenlemenin bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

    KÜLTÜREL AMAÇLI GEZİLERDE TURİSTLERDEN ÜCRET ALINACAK

    "Düzenlemeler kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir. Camiyi ibadet amacıyla ziyaret edenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sadece kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden ücret alınacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, turist olarak giriş yapanların gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemler alındığı vurgulandı.

    Ayasofya'nın yeniden müzeye çevrildiği iddiarına DMM'den resmi açıklama

    QR KOD UYGULAMASI İLE 23 DİLDE BİLGİ ALINABİLECEK

    Açıklamada, QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistemle ziyaretçilerin cep telefonlarınınki veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabileceği de kaydedildi.

    Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla CumhurbaşkanıErdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açılmıştı.

    Ayasofya'nın yeniden müzeye çevrildiği iddiarına DMM'den resmi açıklama

    Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya'nın önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşuyor. Caminin içi kalabalıklaştığında, girişler kapatılırken ziyaretçiler gruplar halinde içeriye alınıyor. Namaz vakitlerinde ise caminin ön bölümüne geçişe izin verilmiyor. Sabah namazıyla ziyarete açılan cami, yatsı namazının ardından kapanıyor.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AyasofyaMüzeCami
    Haberler > Gündem > Ayasofya'nın yeniden müzeye çevrildiği iddiarına DMM'den resmi açıklama
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