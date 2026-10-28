Nâzım Hikmet’in Kemal Tahir’e 76 yıl önce yazdığı mektup ilk kez gün yüzüne çıktı. Paşakapısı Cezaevi’nden 25 Nisan 1950’de gönderilen mektupta, sağlık sorunlarını anlatan usta şairin yakın dostuna “Elimi kolumu bir de sen bağlama kardeşim” sözleriyle seslenmesi dikkat çekti.

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Nâzım Hikmet Ran, 1925’ten 1950’deki Demokrat Parti iktidarına kadar farklı aralıklarla hapishaneye girdi. Meşhur edebiyatçının Üsküdar’daki Paşakapısı Cezaevinde tutulduğu esnada Kemal Tahir’e yazdığı bir mektup ise 76 sene sonra gün yüzüne çıktı.

Nâzım’ın 25 Nisan 1950 tarihli bu metni, Phebus’un 11 Kasım’da düzenleyeceği müzayedeye çıkacak. Phebus yetkililerinin daha evvel hiçbir yerde yayımlanmadığını söylediği mektupta, Nâzım Hikmet Ran sağlık problemlerini anlatarak Kemal Tahir’den daha önce yaşadıkları ama açıkça söylemediği bir davranışını tekrarlamaması istiyor.

Tek parti devrinde girdiği cezaevinde yazmış: Nâzım Hikmet’in Kemal Tahir’e mektubu 76 yıl sonra ortaya çıktı

Nâzım Hikmet, şu ifadeleri kullanıyor:

Kemal bir daha reca ediyorum, hissine kapılarak yapacak olduğun şey bana ve hak ve hakikatin tecellisine sadece köstek vurur, kötülük eder. Hapislik, karaciğerimizi, akciğerlerimizi, barsaklarımızı hattâ asabımızı yıpratabilir, fakat şuurumuza tesir etmemek mecburiyetindedir. Bir daha tekrar ediyorum, elimi kolumu bir de sen bağlama kardeşim. Cümlenizi hasretle kucaklarım canım Kardeşim Kemal Tahir’im benim.

Tek parti devrinde girdiği cezaevinde yazmış: Nâzım Hikmet’in Kemal Tahir’e mektubu 76 yıl sonra ortaya çıktı

Tek Parti Türkiye’sinde çeşitli sebeplerle yıllarca hapis yatan Nâzım Hikmet, Demokrat Parti’nin Temmuz 1950’de çıkardığı genel afla serbest kalmış ve sonrasında ülkeden ayrılmıştı.

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