Trump filmi ortalığı karıştırdı! Dava açılıyor
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Donald Trump'ın hayatını 'aykırı' bir şekilde ele alan “The Apprentice” filmi, Trump’ın ekibi tarafından “çöp” olarak nitelendirildi ve ekip dava açacaklarını duyurdu.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın hayat hikâyesini aykırı bir şekilde ele alan “The Apprentice” filmi Fransa’da devam eden Cannes Film Festivali’nde gösterildikten sonra tartışmalara yol açtı.
Yönetmenliğini İranlı Ali Abbasi’nin yaptığı eser, başında “kurgudur” ibaresi yer almasına rağmen Trump’ı özel hayatının detaylarıyla tasvir ederek tecavüz ve ihanetle suçluyor. Eser, festivalde ilgi çekerken ABD’de tepki topladı.
Trump’ın ekibi, filmi “çöp” olarak nitelendirerek dava açacaklarını duyurdu.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi