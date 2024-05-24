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Trump filmi ortalığı karıştırdı! Dava açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump filmi ortalığı karıştırdı! Dava açılıyor
Donald Trump, Cannes Film Festivali, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Donald Trump'ın hayatını 'aykırı' bir şekilde ele alan “The Apprentice” filmi, Trump’ın ekibi tarafından “çöp” olarak nitelendirildi ve ekip dava açacaklarını duyurdu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın hayat hikâyesini aykırı bir şekilde ele alan “The Apprentice” filmi Fransa’da devam eden Cannes Film Festivali’nde gösterildikten sonra tartışmalara yol açtı.

Yönetmenliğini İranlı Ali Abbasi’nin yaptığı eser, başında “kurgudur” ibaresi yer almasına rağmen Trump’ı özel hayatının detaylarıyla tasvir ederek tecavüz ve ihanetle suçluyor. Eser, festivalde ilgi çekerken ABD’de tepki topladı.

Trump’ın ekibi, filmi “çöp” olarak nitelendirerek dava açacaklarını duyurdu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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