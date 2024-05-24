Trump filmi ortalığı karıştırdı! Dava açılıyor

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 01:27 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 01:28 - Güncelleme:

Donald Trump, Cannes Film Festivali, Haber

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Donald Trump'ın hayatını 'aykırı' bir şekilde ele alan “The Apprentice” filmi, Trump’ın ekibi tarafından “çöp” olarak nitelendirildi ve ekip dava açacaklarını duyurdu.