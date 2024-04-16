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Turistler için yeni uygulama! Tarihi yolculuk özel gezi treniyle yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Valilik tarafından "Edirne Turistik Gezi Treni"ni hizmete sunuldu. İlk etapta ücretsiz hizmet verecek tren, Selimiye Meydanı'ndan başlayacağı rotasını Meriç ve Tunca köprülerini geçtikten sonra tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı'nın bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde tamamlayacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ilk sefer töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 1560'a yakın tarihi eser bulunduğunu söyledi.
Önemli medeniyetlerin izlerini taşıyan Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yaptığını anımsatan Vali Sezer, "Edirne önemli bir turizm potansiyeline sahip, yıllık olarak 6 milyonun üzerinde ziyaretçi geliyor." dedi.

Sezer, Edirne'yi en iyi şekilde tanıtmak için projeler geliştirdiklerini "gezi treni" çalışması kapsamında 7 rota belirlendiğini ifade etti.
Kentin tarihi ve kültürel altyapısını ayağa kaldırmayı amaçladıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

Turistler için yeni uygulama! Tarihi yolculuk özel gezi treniyle yapılacak - 1. Resim

"Tarihi şehirlerin bir kısıtı var, yolları dar oluyor. Dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin gezmelerini sağlayacak nostaljik trenler dahil olmak üzere farklı ulaşım araçlarına ihtiyacımız var. Turizm Haftası nedeniyle bu treni hizmete soktuk. Bundan birkaç tane daha yapmayı planlıyoruz.

Tur otobüslerini belli bir yerde toplayıp, oradan tur rehberleri eşliğinde geziler düzenlenmesini amaçlıyoruz. Tarihi yapıları 7 dilde anlatan dijital rehberlerimiz olacak. Ziyaretçiler kulaklık takarak bunu dinleyebilecek."

Sezer, Tunca ve Meriç'in aktif olarak kullanılabilmesi için bu nehirlerde kayık gezileri düzenleneceğini de belirtti.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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