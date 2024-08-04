Turizm için en iyi model! Dünyanın en iyi köyleri listesindeki Birgi'yi uzmanlar yeniden inceledi

Geleneksel mimari dokunun korunduğu İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde, sürdürülebilir turizm programı çalışmaları kapsamında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyince destinasyon değerlendirme çalışması yapıldı.

Mimari dokusunu asırlarca koruyan Birgi, tarihi ve doğal özellikleriyle her yıl binlerce ziyaretçinin dikkatini çekerek ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine 2012'de giren, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünce 2022'de "Dünyanın En İyi Köyleri" arasında gösterilen Birgi; Frig ve Lidya uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden kalma izler taşıyor.

Meşhur Osmanlı alimi İmam Muhammed Birgivi'nin türbesinin bulunduğu cami başta olmak üzere mutlaka görülmesi gereken noktaları barındırıyor.

Bu sebeple Birgi'de Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında yeni bir çalışma yapıldı. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyince (GSTC) değerlendirme çalışmaları yürütüldü.

GSTC Direktörü Dr. Mihee Kang ile beraberindeki uzmanlar, 7 asırdır mimari dokusunu koruyan Birgi'nin GSTC Destinasyon Kriterleri'ne uygunluğunu inceledi.

HER YÖNÜYLE İNCELENDİ

GSTC uzmanları, Birgi'de yerel idareler, kamu kurum ve kuruluşları, turizm sektöründen temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan turizm paydaşlarıyla görüşmeler yaptı, saha gezileri düzenledi.

Uzmanların hazırlayacağı rapor doğrultusunda Birgi'de, sürdürülebilir turizm destinasyonu olma yolunda yapılması gerekenler belirlenecek.

Birgi, sürdürülebilir turizm destinasyonu olarak belirlendiğinde, turizm faaliyetleri çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik taşıma kapasitesine göre yönetilecek.

BM Dünya Turizm Örgütünün göstergeleri alınan GSTC Destinasyon Kriterleri, sürdürülebilir destinasyon yönetimi oluşturma, yöre halkı için sosyal ve ekonomik fayda, ziyaretçilere ve kültürel mirasa yönelik fayda ile çevreye olan faydayı en üst düzeye çıkarma, olumsuz etkileri en aza indirme etrafında şekilleniyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖNCÜLÜK EDİYOR"

Dr. Mihee Kang, Birgi'nin korunmuş mimari yapılarının kendisini inanılmaz derecede etkilediğini söyledi.

GSTC Direktörü Kang, sürdürülebilir turizmde Türkiye'nin inanılmaz bir başarı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, sürdürülebilir turizm yolculuğuna çıktı ve buna bütün turizm sektörünü dahil etti. Otellerde başlattığı sertifikasyon süreciyle küresel standartlara uyumlu hale getirilmesini sağladı. Bu program karşısında tabii ki küresel anlamda bir sürü ülke şaşkınlığa uğradı. Bu anlamda sürdürülebilir turizmde Türkiye, dünyaya öncülük etmektedir. "

Kang, konseyin amacının doğa ve çevreyle uyumlu turizmi desteklemek, küresel standartlar çerçevesinde özel sektör ve kamu kurumları arasında işbirliği sağlayarak destinasyonlarda sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sunmak ve iyi uygulamaları arttırmak olduğunu ifade etti.

"BİRGİ'NİN İYİ BİR MODEL OLACAĞINI UMUYORUM"

Mihee Kang, Birgi'nin kültürel anlamda korunmuş varlıklarıyla etkileyici olduğunu dile getirerek, "Kamu sektörünün ve yerel halkın işbirliğiyle korunmuş. Bu anlamda çok büyük bir potansiyel var ancak ilerleyen dönemlerde sadece kamu sektörünün değil çeşitli paydaşların katılımlarıyla birlikte bu sürece devam edilmesi gerekiyor. Çeşitli bakanlıklar öncülüğünde farklı paydaşlarının katılımıyla Birgi'nin iyi bir model olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.