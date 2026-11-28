Konaklama vergisinde yüzde 1’lik oranın 2027 yılı sonuna kadar uygulanmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı, bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, indirimin sürmesinin turizm işletmelerinin maliyetlerini yönetmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’daki Kabine Toplantısı’nın ardından turizm sektörüne konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha süreceği müjdesini vermişti.

2027 SONUNA KADAR SÜRECEK

Konaklama vergisi, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 2’den yüzde 1’e indirilmişti. Yeni kararla indirimli oran, 31 Aralık 2027 dâhil olmak üzere uygulanmaya devam edecek. Düzenlemeyle turizm işletmelerinin uluslararası pazardaki rekabet gücünün desteklenmesi amaçlanıyor.

Turizmcilerin beklediği karar! Konaklama vergisi 2027’de de yüzde 1 olacak

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Bakan Ersoy, “Konaklama vergisi 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edecek.” dedi. Ersoy, turizm sektörüne verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Turizmcilerin beklediği karar! Konaklama vergisi 2027’de de yüzde 1 olacak

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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