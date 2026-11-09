Türk dünyasının sinema buluşmasında ödüller dağıtıldı: ‘En İyi Film’ Türkiye’den ‘En İyi Yönetmen’ Azerbaycan’dan

“6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nde Türkiye’den Ensar Altay’ın “Kanto” filmi büyük ödülü aldı, Azerbaycanlı Zaur Gasımlı’ya da “En İyi Yönetmen” ödülü verildi.

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10 ülke ve 10 özerk Türk cumhuriyetinden sinemacıları buluşturan “6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nde ödüller sahiplerini buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, önceki gün İstanbul’daki AKM’de yapıldı.

Türkiye ve Türk dünyası sinemasının son dönem uzun metraj kurmaca yapımlarını bir araya getiren festivalde, “Uzun Metraj Kurmaca”, “Belgesel” ve “Kısa Film” kategorilerinde toplam 30 film yarıştı.

Uzun metraj kurmaca film yarışmasında “En İyi Film Ödülü”nü Türkiye’den Ensar Altay’ın “Kanto” filmi kazandı. “En İyi Yönetmen Ödülü” ise Azerbaycanlı Zaur Gasımlı’ya “Tağıyev: Mektep” filmi vesilesiyle verildi. “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”ne Amina Salmanova, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”ne ise Matyokub Matçonov layık görüldü.

En İyi Senaryo Ödülü ise “Otuz Sekiz: Son Nokta” filmiyle Nurzhigit Khaidarov’un oldu. Kurmaca Film Jüri Özel Ödülü “Yusuf” filmine, TÜRKSOY Özel Ödülü ise “Gürgenç Güzeli Törebeg” filmine verildi. Belgesel film yarışmasında “Isıyah: Yaz Gün Dönümü” birincilik ödülünü aldı.

ERSOY: HEDEFİMİZ ORTAK YAPIMLARIN ARTMASI

Gecede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Türk dünyasının ortak kültürel mirasını sinemanın evrensel diliyle buluşturduğunu söyledi. Ersoy “Türk dünyasının ‘dilde, fikirde ve işte birlik’ idealine kültür ve sanat yoluyla katkı sunmayı önemsiyoruz. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali de bu idealin hayata geçtiği değerli buluşmalardan biridir. Hedefimiz, festivalimizin her yıl daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi, ortak yapımların artması ve Türk dünyası sinemasının uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır” diye konuştu.

FESTİVAL SENEYE ÖZBEKİSTAN’DA

Gecede Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Özbekistan Cumhuriyeti Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov’un katılımıyla Türk Dünyası Turizm Başkenti Nişanı Devir Töreni de gerçekleştirildi. Böylece festival, önümüzdeki sene Özbekistan’ın başşehri Taşkent’te yapılacak.

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