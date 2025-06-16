Türk sinemacılar Şanghay seferinde! Yerli filmler festivalde gösteriliyor

Türk sinemasının son dönem eserleri, Çin’in Şanghay şehrinde 22 Haziran’a kadar devam edecek “27. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde gösteriliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Ensar Altay’ın yönettiği “Kanto”, dünya prömiyerini festivaldeki “Asian New Talents” yarışma bölümünde gerçekleştirdi. Emre Sert ve Gözde Yetişkin’in birlikte yazıp yönettiği “Sahibinden Satılık Rahmet” filmi ise dünya prömiyerini aynı kategoride yapacak.

Öte yandan bu yılki festival programında Türkiye’ye ayrılan özel bir bölüm de bulunuyor. “Türkiye Özel Bölümü” çerçevesinde Hatice Aşkın’ın “Adresi Olmayan Ev”, Seyfettin Tokmak’ın “Tavşan İmparatorluğu”, Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena” adlı filmleri gösterilecek. Bu antoloji, yeni jenerasyon Türk yönetmenlerinin eserlerini milletlerarası seyirciye tanıtmayı amaçlıyor. Ayrıca Türkiye, 21-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Şanghay Uluslararası Film & TV Market’te de temsil edilecek.