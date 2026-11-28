Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Film Günleri", sinemaseverlerle buluştu. Kırmızı halıda yoğun ilgi gören Türk sanatçılar izleyicileri selamlarken açılışta iki ülke arasında ortak yapım mesajları verildi.

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Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel bağları güçlendirmek maksadıyla Astana'da "Türk Film Günleri" düzenlendi. Etkinlik, Yerli Düşünce Derneği tarafından organize edilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği de destek verdi. Farklı türlerde filmlerin yer aldığı organizasyonun açılışı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımıyla yapıldı.

Galada oyuncular; Rıza Kocaoğlu, İlay Erkök ve Sezgin Erdemir ile yönetmenler; Ali Özel, Uğur Yağcıoğlu ve yönetmen/müzisyen Aydın Sarman ile senarist Pınar Yağcıoğlu kırmızı halıda sinemaseverleri selamladı. Oyuncular ve yönetmenler sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Türk yıldızlarına, Kazakistan'da yoğun ilgi: Astana'da Türk sineması şöleni

Açılış programında konuşan Birol Güven, Kazakistan ile Türkiye'nin birbirine çok yakın iki ülke olduğunu ve daha da yakınlaşmak için etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Türk yıldızlarına, Kazakistan'da yoğun ilgi: Astana'da Türk sineması şöleni

İstanbul'da düzenlenen Korkut Ata Film Festivali'ne Kazakistan'dan yoğun ilgi gösterildiğini hatırlatan Güven, Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yaptığı COP31 Çevre Zirvesi çerçevesinde 'çevreci' beş filmin çekildiğini anlattı. Bu filmlerden birini Kazakistan'a getirdiklerini belirten Güven "İnşallah önümüzdeki yıl, Kazakistan ile birlikte yaptığımız filmleri seyrederiz." dedi.

Türk yıldızlarına, Kazakistan'da yoğun ilgi: Astana'da Türk sineması şöleni

"GENİŞ BİR KİTLESİ VAR"

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Kültür Komitesi Sinema Dairesi Başkan Vekili Altınbay Aymahan Esjanulı da konuşmasında, bu tür etkinliklerin kültürel bağların gelişmesine katkı sunduğunu vurguladı. Esjanulı "Türk sinemasının Kazakistan'da kendine özgü geniş bir kitlesi var. Ayakta izlemeye hazır olan izleyicilerimiz var." diye konuştu.

Türk yıldızlarına, Kazakistan'da yoğun ilgi: Astana'da Türk sineması şöleni

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ise Türkiye ile Kazakistan arasında kültürel alanda güçlü bir ilişki olduğuna dikkati çekti. Kapucu "Ortak yapımlar dâhil yeni projelerin gerçekleşmesini diliyorum. Türk dizileri kültürel ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

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