Zaman algınızla oynayan müze! Türkiye’de bir ilk olan Zaman Müzesi'ne yoğun ilgi

Zamana dair her şey Konya’nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille’de bulunan müzede bir araya geldi. Türkiye’de bir ilk "Zaman Müzesi" Osmanlıdan Roma dönemine kadar uzanan, zamanla ilgili eserlerle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

2012 yılında merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sille Şapeli’nde kurulan Zaman Müzesi’nde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eser sergileniyor.

Civarındaki mezarlıkla iç içe olan müze, zaman ile ilgili birçok eserle geçmişi günümüze taşıyor. Müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor. Ayrıca altın, gümüş köstekli cep saatleri, Roma dönemine ait arkeolojik saat örnekleri gibi eserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İNSANIN ZAMAN ALGISINA DA KEYİFLİ BİR HAL ALDIRIYOR

Sille Mahallesi’ndeki Zaman Müzesine daha önce hiç gelmediğini anlatan Mehmet Arif Tur, “Bu eserlerle dolu müzeye daha önceden hiç gelmedim. Şimdi ailemle gezmeye geldik. En çok güneş saati dikkatimi çekti. Eski zaman birimi olan bu eser hakkında görevli arkadaş bize çok güzel anlattı. Nasıl çalıştığını nasıl işlediğini tek tek anlattı. Gerçekten çok zor bir işlemi varmış. Burası çok ilginç bir yer. Zamanı gösteren bu kadar tarihi eserle bir arada olmak insanın zaman algısına da keyifli bir hal aldırıyor” dedi.

Ankara’dan gelen Barış Akşün, “Müze içerisinde büyük levhalı güneş saati çok dikkatimizi çekti. Bunu şu anda bir insanın hesaplama şansı yok. Biz Konya’nın bu taraflarını hiç bilmiyorduk. Aşağıdaki kilise, mağaralar ve Sille Şapeli bilmiyordum. Burası gerçekten ilgimizi çekti” şeklinde konuştu.

Ailesiyle Sille'ye gelen Haydar Akşün, “Gerçekten zamanında yapılması zor olan bir şeyi o zamanlarda başarmışlar. Günümüzde de çözülebilecek bir şey değil gibi. Geçmişte ise insanların yaşama biçimini öğrenmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR BU KADAR ESERİN KARŞISINDA'

Zaman Müzesinin 2012 yılında yapılan restorasyonla birlikte müze haline getirildiğini anlatan Selçuklu Belediyesi Tanıtım Rehberi Celal Han Can müze hakkında şu bilgileri veriyor:

“Bu normalde şapel binasıdır. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonrası süreçte cemaatsiz kaldığı için uzun yıllar kapalı kalıyor.

Selçuk Belediyemizin yaptığı restorasyonla birlikte Türkiye'nin ilk zaman konseptli müzesi açılmış oluyor. Günümüze kadar gelecek sürede aktif bir şekilde ziyaretçi ağırlayan müzemiz, Usturlap, Ruzname, köstekli saat ve duvar saati gibi birçok eser barındırıyor.

Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen zaman müzemizde özellikle Usturlaba ziyaretçilerimiz hayran kalıyor. Ziyaretçilerimiz müzemize geldiğinde bu kadar eserin karşısında şaşırıyorlar"

ZAMAN MERAKLILARI ZİYARET EDİYOR

Ziyaretçi sayılarının dönem dönem değiştiğini anlatan Celal Han Can, “Yaz aylarında özellikle yoğun olarak ziyaretçi ağırladığımız zaman müzemizde kış aylarına biraz daha az oluyor. Günlük ziyaretçi sayımız 300 ile 500 kişi arasında değişiyor.

Zaman müzemize yurt içinden ve yurt dışından birçok ziyaretçilerimiz geliyor. Gelen ziyaretçilerimizin memnuniyetiyle birlikte yakınlarına da söylemesi vasıtasıyla İstanbul'dan Kars'a birçok noktadan ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz” diye konuştu.