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Türkiye’nin Oscar adayı filmi belli oldu

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Türkiye’nin Oscar adayı filmi belli oldu

Kültür - Sanat Haberleri

Türkiye’nin "En İyi Uluslararası Film Oscar" adayı, Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı "Hayat" filmi oldu. Film, baba zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran'ı anlatıyor.

Zeki Demirkubuz imzalı "Hayat", 2025 Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin Oscar aday adayı oldu.

Haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi

"BAŞARILAR DİLERİZ"

"Türkiye’nin “En İyi Uluslararası Film Oscar”adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı #Hayat adlı filmi oldu.

Bakanlığımızca da desteklenen filmimize #OSCAR yolculuğunda başarılar dileriz."

Zeki Demirkubuz'un son filmi 'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı oldu

FİLM NE ANLATIYOR?

Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak yer alıyor. Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Filmin kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk bulunuyor.

Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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