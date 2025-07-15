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Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" en iyi uluslararası film yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;nin Oscar adayı belli oldu: &quot;Hemme&#039;nin Öldüğü Günlerden Biri&quot; en iyi uluslararası film yolunda
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

98'inci Oscar Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin adayı belli oldu. Oscar'da ‘En İyi Uluslararası Film' dalında Murat Fıratoğlu'nun ‘Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' adlı filmiyle yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, sinema alanındaki meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuran 14 film arasından ‘Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' oy çokluğuyla Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.

2024 yapımı film, tarım işçisi Eyüp'ün, domates kurutma işinde emeğinin karşılığını alamadığı patronu Hemme'yi öldürmek üzere Siverek'te çıktığı öfke dolu bir günlük yolculuğu konu alıyor.

Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Murat Fıratoğlu üstlenirken, oyuncu kadrosunda yönetmenin akrabaları ve bölge halkı yer alıyor.

"HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ" ALDIĞI ÖDÜLLER

Dünya prömiyerini 28 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 81'inci Venedik Uluslararası Film Festivali'nin ‘Orrizonti' (Ufuklar) bölümünde yapan film, burada ‘Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu:

Ardından, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 31'inci Adana Altın Koza Film Festivali'nde ‘En İyi Film' ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu:

"HAYAT" LİSTEYE GİREMEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl 97. Akademi Ödülleri'nde Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi Türkiye'nin aday olmuş ancak listeye girememişti.

Uluslararası kategoride Türkiye'nin adayı olan "Hayat" hakkında Demirkubuz, "Bizim için büyük ihtimalle iyi bir tecrübe olarak kalır. Devamının geleceğini sanmıyorum. Çünkü onlar, bambaşka bir sistem ve organizasyonla çalışıyorlar ama inşallah ileride bir daha aday gösterilirsek daha tecrübeli ve birikimli olarak çalışırız" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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