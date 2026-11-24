Iğdır'da, Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı ekonomik ve ticari katkılar ile Iğdır'ın stratejik konumunun ele alınacağı Uluslararası Kafkasya Kongresi başladı.

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Ticaret Bakanlığının paydaşlığında Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajları okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli bilim insanları, değerli katılımcılar, sizleri en kalbî duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Serhat şehrimiz Iğdır’da sizleri bir araya getiren Uluslararası Kafkasya Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli fikirleri, değerlendirmeleri, sunumları ve eleştirileriyle Kongre’nin içeriğini zenginleştiren uzmanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Kafkasya’nın tarihi, bizim de tarihimizdir. Asırlardır bu coğrafyanın acılarını da sevinçlerini de paylaştık. Bugün omuzlarımızda, bu ortak tarihten aldığımız güçle gelecek nesillere barış ve güven içinde yaşayacakları bir bölge bırakma sorumluluğu vardır. Bu anlayışla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’le birlikte, “bir millet, iki devlet” şiarını Şuşa Beyannamesi’yle müttefikliğe taşıdık. Şuşa’da, Fuzuli’de, Laçın’da dalgalanan Azerbaycan bayrağı, Türkiye’nin de iftiharıdır. Karabağ’ın zafer sevincini nasıl birlikte yaşadıysak Kafkasya’nın barış ve refahı için de aynı kararlılıkla çalışacağız.

Zengezur Geçişinin açılmasıyla Azerbaycan’ın ana karasıyla Nahçıvan arasındaki ulaştırma altyapısı güçlenecek, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantı yeni bir imkâna kavuşacaktır. İpek Yolu güzergâhlarında canlanacak ticaretin, artacak iş birliğinin ve perçinlenecek beşerî bağların tüm bölgeye fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Bizim vizyonumuza göre Kafkasya, barışın kalıcı hâle geldiği, komşuların ticaret yaptığı ve her ülkenin ortak refahtan pay aldığı bir bölgedir. Iğdır’da ortaya koyacağınız ilmî birikimin ve yapacağınız istişarelerin bu ortak geleceğin inşasına katkı sunmasını ümit ediyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, kıymetli katılımcılara ve Iğdırlı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

Iğdır Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ekrem Gürel, kongre açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan Türkçesi, Ermenice, Farsça, Gürcüce, Rusça ve İngilizce dillerinde katılımcıları selamladı. Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanmasında bölgesel işbirliği ve güven ortamının önemine dikkati çeken Gürel, "Asırlar boyunca doğu ile batıyı birbirine bağlayan medeniyetlerin, kültürlerin ve ticaretin ana damarı olan tarihi İpek Yolu bugün mevcut küresel dengeler ışığında yeniden doğuyor. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte stratejik önemi katbekat artan Iğdır artık Türkiye'nin Kafkasya'ya ve Türk dünyasına açılan en kritik kapısı konumundadır." dedi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ekrem Gürel

Gürel, İpek Yolu'nun küresel gelişmeler doğrultusunda yeniden önem kazandığını dile getirerek, "Hepimizin temel felsefesi şu olmalıdır, bu toprakların geleceği yine bu topraklarda konuşulmalıdır. Kafkasya'nın kaderi, kalkınma modelleri, lojistik hatları ve kültürel entegrasyonu tam da bu coğrafyanın kalbinde, bu toprakların evlatları ve bilim insanları tarafından şekillendirilmelidir. Bugün bu salonda oluşan sinerji bu idealin ve bu hedefin en somut göstergesidir." diye konuştu.

"KOMŞULAR ARASINDA KAYBOLAN GÜVENİN YENİDEN İNŞASINI MURAT EDİYORUZ"

Tarihi İpek Yolu'nun yalnızca ticari ürünlerin taşındığı bir güzergah olmadığını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar boyunca Tebriz'den Trabzon'a, Nahçıvan'dan Kars'a ve Ani'ye giden kervanlar Ağrı Dağı'nın iki yanından geçti. İpek, baharat, halı taşıdılar ama yalnız bunları değil, kelimeler, ezgiler, hikayeler de taşıdılar. Marco Polo bile seyahatnamesinde bu dağdan sıklıkla bahseder. Bir bitki bilimci olarak bu kervan yolunun bir başka yükünü de hatırlatmak isterim. Tohum, Ağrı Dağı ve çevresi ülkemizin beş mikrogen merkezinden biridir. Bilim dünyası bu coğrafyada yetişen yabani bir buğday türüne bu dağın adını vermiştir. Ağrı Dağı buğdayı, dolayısıyla bu topraklar insanlığın sofrasındaki ekmeğin hikayesine de ortaktır. Şunu açıkça söylemek isterim ki İpek Yolu'nu ipek yaşatmadı, güven yaşattı. Bir tüccarın Tebriz'de verdiği söz Erzurum'da da geçiyorsa, kervansarayların kapısı her yolcuya aynı şekilde açılıyorsa yol yaşadı. Güvenin bittiği yerde ise en kadim yol bile sessizleşti. Bu yüzden İpek Yolu'nun yeniden doğuşu derken yalnızca rayları ve asfaltı kastetmiyoruz. Komşular arasında kaybolan güvenin yeniden inşasını murat ediyoruz."

İPEK YOLU ASYA'DAN AVRUPA'YA UZANAN TARİHİ BİR TİCARET HATTI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da İpek Yolu'nun yalnızca malların taşındığı bir güzergah olmadığını, aynı zamanda bilgi, kültür ve tecrübe paylaşımını sağlayan köklü bir etkileşim alanı olduğunu belirtti. İpek Yolu'nun tarihsel önemi, Türkiye'nin ticaret ağındaki konumu ve Ahilik kültürüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürcan, İpek Yolu'nun Asya'dan Avrupa'ya uzanan tarihi bir ticaret hattı olduğunu, Türkiye'nin Kafkasya ile Anadolu'yu, Orta Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumuyla bu ağın merkezinde yer aldığını söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan

Ahilik kültürünün ticaretin ahlaki ve insani boyutunu tamamladığını vurgulayan Gürcan, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle Ahilik kültürü İpek Yolu'nun temsil ettiği ticari hareketliliğin ahlaki ve insani boyutunu tamamlamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve zanaatkarımızın kooperatif ve işletmelerimizin yalnızca iktisadi aktör olarak değil, aynı zamanda bu köklü ticaret ahlakının günümüzdeki muhafızları ve taşıyıcıları olarak kabul ediyoruz."

Kongre Onursal Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor'un bölgesel ticarete katkısına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kalkınma Yolu Projesi ile Orta Koridor'u bir arada düşündüğümüzde, bu ticaret kapasitesi daha da güçlenmektedir. İlişki ağlarımızın bölgemizin tamamını kapsayan bir barış ve refah alanına dönüşmesi için büyük bir kapasite sunduğunu görüyoruz.

OVAKÖY HATTI VE BASRA KÖRFEZİ BAĞLANTISI

Ovaköy hattından açılacak bu yeni yol inşallah Basra Körfezi'ne doğru uzandığında, o günler gelmeden bugünün hazırlığını yapmalıyız. Böylece Çin'den yola çıkan bir konteynerin Basra Körfezi'ne enerji hatlarıyla nasıl ulaştırılabileceğini de görmüş olacağız. Bu manada Mekke Savunma Anlaşması da böyle bir öneme sahiptir. Birileri, birtakım hesaplarla bunu gölgelemek isteyebilir. Her türlü eleştiriye elbette açığız. Ancak bakın, o anlaşmayla Kalkınma Yolu Projesi'ni ve yine bugün üzerinde Bakanlığımızın çalıştığı Hicaz Demir Yolu'nu da bir araya getirdiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu devletlerle birlikte nasıl bir kalkınma süreci oluşturabileceğini hep birlikte görmüş olacağız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu

ÇİN-AVRUPA TAŞIMACILIĞINDA ORTA KORİDOR AVANTAJI

Deniz yoluyla 45 güne kadar süren Çin-Avrupa yolculuğu, Orta Koridor sayesinde Türkiye üzerinden demiryoluyla 18 güne inmektedir. Bu, hepimiz için çok ciddi bir avantajdır. Bununla birlikte, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattındaki yük trafiği 2025 yılında 6 katına çıkmış, Bakü Limanı'nın yük hacmi ise bir yılda yüzde 40 artmıştır. Kazakistan da bu yıl koridordaki yük hacmini 4,5 milyon tondan 7 milyon tona çıkarmış bulunuyor.

"KARS-IĞDIR-DİLUCU HATTI TAMAMLANDIĞINDA IĞDIR'IN ÖNEMİ ARTACAK"

224 kilometrelik Kars-Iğdır-Dilucu ve Nahçıvan hattı tamamlandığında ve Iğdır'ımız Zengezur Koridoru'yla birleştiğinde, bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantı ve tarihe kayıt düşeceğimiz bilgiler, bildirgeler çok büyük bir anlam kazanacak.

TÜRK DEVLETLERİNİN ENERJİ POTANSİYELİ

Bakın, bugün Türk devletleri dünya gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 11'ine sahip. Türkiye olarak biz de küresel enerji akışının yaklaşık yüzde 5'ini ülkemiz topraklarından geçiriyoruz. Araştırmalarımıza göre Orta Koridor hayata geçtiğinde bu oran çok rahatlıkla yüzde 10 seviyesine yükselebilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu

KAFKASYA'DA BARIŞIN ÖNEMİ

Kafkasya'da barış olmadan bütün bunların akamete uğrayacağı açıktır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış rüzgârlarının esmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken büyük dalgalara, üzerimize gelmek isteyen tsunamilere karşı da durmaya çalışıyoruz. Çünkü dünya bugün küresel ölçekte bir kuralsızlık ve kurumların işlevsizleştirildiği bir dönemden geçiyor. Biz kuralları hatırlatıyoruz. Kurumların önemini hatırlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde adaleti, barışı ve huzuru hatırlatıyoruz.

AZERBAYCAN İLE NAHÇIVAN'I BAĞLAYACAK ZENGEZUR KORİDORU PROJESİ

Bugün de inanıyorum ki özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaya koyduğu kararlı irade, Ermenistan yönetiminden son dönemde gelen olumlu gelişmeler ve açıklamalar, Türkiye'mizin bu konudaki kararlı tutumuyla birlikte önemli sonuçlar doğuracaktır. Daha dün yansıyan bir gelişme var. İnşallah bu 44 kilometrelik koridorun ilk inşaat çalışmalarının başlamakta olduğu bilgisini de aldık. Dolayısıyla biz bu birlikteliğimizi ve ufuk çizgimizi daha da belirginleştirdiğimizde önümüzde hiçbir engelin duracağına inanmıyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ise İpek Yolu'nun tarihsel önemine, Zengezur Koridoru'na ve Iğdır'ın bölgesel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti. Orta Koridor ve Zengezur Koridoru gibi stratejik projelerin Asya ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Alagöz, "Iğdır'ımızın sahip olduğu eşsiz coğrafi konumuyla son derece stratejik bir yerde bulunmaktadır. Türkiye'nin Azerbaycan'a açılan kapısı olan İran ve Ermenistan ile sınırları bulunan şehrimiz Anadolu, Kafkasya ve Türk dünyası arasında doğal bir bağlantı noktasıdır. Bizler bu konumu yalnızca coğrafi bir avantaj olarak değil, aynı zamanda büyük bir kalkınma fırsatı olarak değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"ZENGEZUR KORİDORU YALNIZCA YENİ BİR ULAŞIM HATTI DEĞİLDİR"

Alagöz, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi, ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve sınır ticaretinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Zengezur Koridoru yalnızca yeni bir ulaşım hattı değildir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlantıları güçlendirecek, Türk dünyasının ekonomik ve kültürel bütünleşmesine katkı sunacak, bölgesel kalkınmaya yeni bir ivme kazandıracak stratejik çok önemli bir projedir. Bu koridorun hayata geçirilmesiyle birlikte Iğdır'ın ticaret, lojistik, sanayi ve yatırım alanlarında önemli fırsatlara kavuşacağına inanıyorum. Bizim arzumuz Kafkasya'nın çatışmalarla değil, barış, istikrar, karşılıklı güven ve ortak refahla anılan bir coğrafya haline gelmesidir. Çünkü inanıyoruz ki barışın güçlendiği, ticaretin geliştiği ve ülkeler arasındaki işbirliğinin arttığı bir Kafkasya bütün bölge halklarının yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kongre Başkanı Prof. Dr. Ekrem Gürel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a hediye takdim etti. Kongreye Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Türkiye ve Kafkasya ülkelerindeki bazı üniversite rektörleri ile akademisyenler katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Iğdır Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIIğdır

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