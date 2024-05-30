Ünlü fotoğrafçı Ara Güler'e memleketinde sergi alanı oluşturulacak

Giresunlu dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in adına memleketi Şebinkarahisar ilçesindeki tarihi Taşhanlar'da sergi alanı oluşturmak için çalışma başlatıldı.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan turizm çalıştayında Şebinkarahisar’daki Taşhanlar başta olmak üzere bölgedeki kültür varlıklarının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında ilçedeki Taşhanlarda dünyaca ünlü Şebinkarahisarlı fotoğraf sanatçısı Ara Güler adıyla da sergi alanı oluşturulması planlanıyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, ilçede hayata geçirmeyi düşündükleri turizm hamlesi ve Ara Güler Sergi Alanı projesi hakkında yaptığı açıklamada, “İlçemizde yer alan başta 'Taşhanlar' olmak üzere kültür varlıklarımızı ziyaret ederek, turizme kazandırma adına düzenlenen bu çalıştayda geleceğe yönelik yol haritası hedeflendi." dedi.