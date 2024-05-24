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Ara Güler'in meşhur fotoğrafındaki mezar taşını 66 yıl sonra buldu! İşte üzerinde yazanlar... 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ara Güler&#039;in meşhur fotoğrafındaki mezar taşını 66 yıl sonra buldu! İşte üzerinde yazanlar... 
Ara Güler, İstanbul, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'İstanbul’un gözü' olarak anılan efsane fotoğrafçı Ara Güler’in 1957’de Zeyrek’te çektiği meşhur fotoğrafta yer alan mezar taşını, bir sosyal medya kullanıcısı ortaya çıkardı.

Pablo Picasso’dan Winston Churchill’e kadar 20. asrın birçok meşhur ismini fotoğraflayan Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının ayrı bir önemi bulunuyor.

Ara Güler'in meşhur fotoğrafındaki mezar taşını 66 yıl sonra buldu, işte üzerinde yazanlar  - 1. Resim

Zeyrek - 1959 

2018’de hayatını kaybeden Ara Güler’in çekmiş olduğu fotoğraflar, eski İstanbul’u gözler önüne seriyor. 

Ara Güler'in meşhur fotoğrafındaki mezar taşını 66 yıl sonra buldu, işte üzerinde yazanlar  - 2. Resim

Zeyrek - 1957

1950’li yıllarda çektiği fotoğraflar arasında en meşhur olanlardan biri de "mezar, çocuk ve oyuncak bebek" fotoğrafıdır. 

Üstte kavuklu ve yanında elif harfi gibi uzun olduğu için "elifî" denilen Osmanlı kabir taşları, altta Bizans'tan kalma girlandlı (ayçalı) kırık antik sanat eserinden yapılmış eski bir duvar... Önünde de eski ve terk edilmiş Zeyrek'teki Meşihat ulumâsının konaklarına oda oda yerleşen kiracı, taşralı fukara ailenin kız çocuklarından biri...

 

Ara Güler'in meşhur fotoğrafındaki mezar taşını 66 yıl sonra buldu, işte üzerinde yazanlar  - 3. Resim

Sosyal medya kullanıcısı Emir Ali Demirel, Ara Güler’in bu meşhur fotoğrafındaki mezar taşını 67 yıl sonra bularak fotoğraflıyor. Mezar taşında yazanları da okuyan Demirel, sosyal medya hesabından paylaşıyor. 

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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