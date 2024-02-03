Usta yönetmene 'oyun'lu engel! Devlet Tiyatroları sinema konuşmasına 'siyasi işler' dedi

Devlet Tiyatroları, usta yönetmen Mesut Uçakan’ın “Kelebekler Sonsuza Uçar” filmine dair Çorum’da vereceği konferansın yer tahsisini “siyasi” gerekçeyle iptal etti.

HABER MERKEZİ / İSTANBUL - Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Mesut Uçakan’ın Çorum’da düzenleyeceği sinema konferansı Devlet Tiyatroları’nın “siyasi” engeline takıldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Uçakan, “Kelebekler Sonsuza Uçar” filmi ve eserinde hayatını işlediği İskilipli Atıf Efendi hakkında Çorum’daki Devlet Tiyatroları (DT) Salonunda 4 Şubat’ta konferans verecekti. DT İl Müdürlüğü, yer tahsisi için yazılı izin verdi. Ancak aynı DT, o saate salona bir tiyatro temsili koydu ve Uçakan’ın konferansına izin verilmedi.

İddiaya göre Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yetkilileri “Siyasi şey istemiyoruz!” diyerek konferansı engelledi. Oysa aynı salonda, daha önce farklı ideolojilerden siyasi partilerin aday tanıtım toplantılarına izin verildiği ortaya çıktı. Sinemaseverler, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı imzasıyla alınan karara tepki gösterdi.

"ŞAŞIRDIM VE ÜZÜLDÜM"

Gazetemize konuşan yönetmen Uçakan ise “Tabii şaşırdım ve üzüldüm. Her şeyden önce bu sanatsal ve kültürel bir olay. Bir kültür-sanat kurumunun böyle bir olayı yasaklaması anlaşılır gibi değil. Ki üzerinde konuşacağımız film 30 yıl önce çekilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay almış, vizyona girmiş ve üstelik büyük takdir toplamış, büyük ödüller almış” dedi.

Belli ki Atıf Hoca imajına dönük bir operasyon” diyen Yönetmen Mesut Uçakan şunları söyledi:

Yakın tarihe dokunulmasın isteniyor olabilir. Lakin, Atıf Hoca’nın idamı, din vatan meselesi bir tarafa başta bir insanlık dramıdır. Yazdığı 26 sayfalık bir risaleden dolayı haksız yere idam ediliyor. Hoca onu 1924 yazıyor. 1,5 yıl sonra da şapka kanunu çıkıyor ve vatandaş giymeye mecbur tutuluyor. Atıf Hoca’yı da kanunun çıkışından 1,5 yıl önce yazdığı risaleden dolayı İstiklâl Mahkemeleri idam ediyor. Hukuk geriye doğru işlemez. Ama bizde işliyor. Bu iptal olayı bir nevi sansür. Umarım yanlıştan bir an önce dönülür.