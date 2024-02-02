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    • Hollywood’u sarsan intihar: Yapımcı Bradley Thomas’ın eşi canına kıydı

    Düzenleyen: / Kaynak: TMZ
    - Güncelleme:
    Hollywood’u sarsan intihar: Yapımcı Bradley Thomas’ın eşi canına kıydı
    Hollywood, Yönetmen, Film, Haber

    Magazin Haberleri  / TMZ

    Oscar’a aday gösterilen ve Leonardo Di Caprio’nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri filminin yapımcısı Bradley Thomas’ın 39 yaşındaki eşi Isabelle Thomas, kaldığı otelde ölü bulundu. Ölüm nedeni kayıtlara intihar olarak geçti.

    Leonarda DiCaprio, Martin Scorsese, Lily Gladstone, Robert De Niro gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) filmi Oscar’a aday gösterildi. En İyi Yönetmen ve En İyi Film dallarındaki kategorilerde yarışan filmin yapımcısı Bradley Thomas’tan Hollywood dünyasını sarsan bir haber geldi. Thomas’ın 39 yaşındaki eşi Isabelle Thomas, kaldığı Hotel Angeleno’da hayatını kaybetti. 

    KAYITLARA İNTİHAR OLARAK GEÇTİ

    TMZ’nin haberine göre, ünlü yapımcı Bradley Thomas’ın eşi intihar etti. Emniyet kaynakları Isabelle Thomas'ın Pazartesi gecesi batı Los Angeles bölgesindeki bir otelin balkonundan atladığını ve ilk müdahale ekipleri geldiğinde olay yerinde ölü bulunduğunu söyledi. Ölüm vakası adli tıp kurumundaki kayırlara intihar olarak geçti. Geride ise herhangi bir intihar notunun olmadığı belirtildi.

    Bazı şahitler, kadının otelin çatışından kendisini aşağı attığını doğruladı. Genç kadının ölüm nedeni ise resmi olarak çok sayıda bedensel travma olarak gösterildi.

    Hollywood’u sarsan intihar: Yapımcı Bradley Thomas’ın eşi canına kıydı

    İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

    İki çocuğu bulunan Isabelle ve Brad Thomas, 2018'den beri evliydi. İkili yıllar boyunca Hollywood’un kırmızı halı etkinliklerinde ve galalarda beraber boy gösterdi. En son 13 Ocak’ta Beverly Hills'te BAFTA’nın düzenlediği bir çay partisinde birlikte poz vermişlerdi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: TMZ
    HollywoodYönetmenFilm
    Haberler > Magazin > Hollywood’u sarsan intihar: Yapımcı Bradley Thomas’ın eşi canına kıydı
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