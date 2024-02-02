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    • O Ses Türkiye’de Hadise’nin ‘Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    O Ses Türkiye’de Hadise’nin ‘Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali ortaya çıktı
    O Ses Türkiye, Yarışma, Hadise, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında başarılı performansıyla adından söz ettiren ve Hadise’nin ‘Minik starım’ diye seslendiği Aziz Kiraz, değişimiyle gündem oldu.

    Sevilen yarışma O Ses Türkiye’de güçlü sesi ve göstermiş olduğu performansla adını geniş kitlelere duyuran Aziz Kiraz’ın son hali ortaya çıktı.

    O Ses Türkiye’de Hadise’nin ‘Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali ortaya çıktı

    YARIŞMADA İKİNCİ OLDU

    Aziz Kiraz, Acun Ilıcalı’nın Türkiye’ye kazandırdığı O Ses Türkiye adlı yarışmada 2015 yılında yarışmıştı. O dönem jüri koltuğunda Hadise, Ebru Gündeş, Murat Boz, Gökhan Hakan-Özoğuz oturuyordu. Isabelle şarkısını seslendiren Kiraz’ın sesini Hadise çok beğenmiş ve onu takımına katmıştı. İkilinin Its’a a Man’s World şarkısında yaptığı düet büyük ilgi görmüştü. Hadise’nin takımında yer alan Aziz, finale kadar gelmiş, hatta ikinciliği elde etmişti. 

    Sesiyle tüyleri diken diken eden Aziz Kiraz’a ‘Minik starım’ diye seslenen Hadise, genç şarkıcıyla sıkı bir dostluk kurmuştu. İkili yarışma bittikten sonra bir süre daha çalışmaya devam etti. 

    O Ses Türkiye’de Hadise’nin ‘Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali ortaya çıktı

    SON HALİ ŞAŞIRTTI

    O zamanlar 17 yaşında olan Aziz Kiraz, yarışmada kazandığı hayran kitlesini korudu. Instagram’da 220 bini aşkın takipçisi bulunan ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isim değişimiyle şaşırttı. Son halini görenler ise onu tanımakta güçlük çekti. Sosyal medyada kendisi için “Ne kadar değişmiş, tanıyamadım” , “Zaman çabuk geçiyor, bambaşka biri olmuş” şeklinde yorumlar yapıldı.

    Kiraz, geçtiğimiz günlerde ‘Ben Yazdım’ adlı yeni bir şarkı çıkardı. Müzik çalışmalarını aktif olarak sürdüren isme takipçileri desteğini esirgemiyor. 

    O Ses Türkiye’de Hadise’nin ‘Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali ortaya çıktı

    AZİZ KİRAZ KİMDİR?

    Aziz Kiraz, 1997 Erzurum doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü. 20 Ekim 2015’te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında, performansıyla jürinin dikkatini çekmeyi başardı. Yarıştığı dönemde Hadise’nin takımına dahil olan Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya’ya kaptırmıştı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    O Ses TürkiyeYarışmaHadise
    Haberler > Magazin > O Ses Türkiye’de Hadise’nin ‘Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali ortaya çıktı
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