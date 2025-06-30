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Utandıran görüntüler! Tarihi han bakımsızlıktan köstebek yuvasına dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Restorasyon, Turizm, Kütahya, Afyonkarahisar, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

831 yıllık tarihi Yenice Han'ın içler acısı hali ziyaretçileri üzdü. Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 23'üncü kilometresinde yer alan tarihi han restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Selçuklular döneminde inşa edilen ve Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerinde de kullanılan han, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yenice köyü sakinleri, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan yapının bir an önce restore edilmesini talep ediyor.

"KÖSTEBEK YUVASINA DÖNÜŞTÜ"

Vatandaşlar, hanın definecilerin hedefi haline geldiğini ifade ederek, "Tarihi eserler kısa yoldan zengin olma hayali kuran hırsızlara teslim edildi. 1980 yılına kadar han olarak kullanılan bu yapı, bugün neredeyse bir köstebek yuvasına dönmüş durumda. İçindeki kitabe ve değerli taşlar sökülüp götürüldü" şeklinde konuştu.

Utandıran görüntüler! Tarihi han bakımsızlıktan köstebek yuvasına dönüştü - 1. Resim

Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Çaldıran Savaşı'ndan dönerken Yavuz Sultan Selim'in bir gece bu handa konakladığı, ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin de burada defalarca kaldığı rivayet ediliyor.

Bölge halkı, bu önemli mirasın restore edilerek hem korunmasını hem de kültürel turizme kazandırılmasını istiyor.

Utandıran görüntüler! Tarihi han bakımsızlıktan köstebek yuvasına dönüştü - 2. Resim

Utandıran görüntüler! Tarihi han bakımsızlıktan köstebek yuvasına dönüştü - 3. Resim

Utandıran görüntüler! Tarihi han bakımsızlıktan köstebek yuvasına dönüştü - 4. Resim

Utandıran görüntüler! Tarihi han bakımsızlıktan köstebek yuvasına dönüştü - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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