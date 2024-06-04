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Venezuela'da Türkçe kursları başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Venezuela&#039;da Türkçe kursları başladı

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin kültür akıncısı olarak görülen Yunus Emre Enstitüsü, Latin Amerika’da Arjantin ve Meksika’dan sonra Venezuela'da da faaliyetlerine başladı. Enstitüsü Venezuela'nın başşehri Karakas’ta ilk Türkçe kursunu açtı.

Başkent Karakas’ın en önemli muhitlerinden Altamira bölgesinde müstakil binasıyla misafirlerini ağırlayan Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde ilk olarak Türkçe kursu açıldı.

Venezuelalı gençlerden büyük ilgi gören kursun ilk dersine Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

Öğrencilerle sohbet edip başarılar dileyen Büyükelçi Karamanoğlu, "Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin Karakas’taki yeni binasında faaliyetlerine başlamış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Venezuela’da Türk diline ve kültürüne yönelik oldukça yoğun bir ilgi mevcut. Türk dizilerinin halk arasında oldukça popüler olması bunun en somut göstergesi. Merkezin Türkçe kursları başta olmak üzere önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği etkinliklerle Türkiye ile Venezuela arasındaki kültürel ilişkileri daha da güçlendirecektir. Kurslar halklarımız arasında dostluk köprüleri kurulmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.

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Franklin isimli kursiyer, Türkiye’yi ve kültürünü çok sevdiğini daha önce öğrenmek istediğini, ancak imkan bulmadığını dile getirdi. Sandra isimli kursiyer ise, Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ilk öğrencisi olmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Binlerce kilometre uzakta bu imkanı bize sunanlara teşekkür ederiz" dedi.

Veruska isimli öğrenci de Türk mutfağını çok beğendiğini dile getirerek kendi elleriyle arkadaşlarına çay ikramında bulundu.

Kültür Merkezinin yetkilileri, "Faaliyetlerine yeni başlayan bir merkez olmasına rağmen kayıtlardaki ve derslere ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti" dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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