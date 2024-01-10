Vengerov genç sanatçılarla buluştu - İstanbul’da konser

10 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 11:15

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyanın en tanınmış keman virtüözlerinden biri olan Maxim Vengerov İstanbul’da konser verdi. Rus asıllı İsrail vatandaşı Vengerov’un ÇEV Sanat’ın genç sanatçıları ile birlikte sahne aldığı yeni senenin ilk konseri Zorlu PSM’de gerçekleşti. Ceyda Düvenci’nin sunumunu gönüllü olarak üstlendiği geceye, cemiyet hayatının önde gelen isimleri de rağbet etti.