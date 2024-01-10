Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Vengerov genç sanatçılarla buluştu - İstanbul’da konser

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dünyanın en tanınmış keman virtüözlerinden biri olan Maxim Vengerov İstanbul’da konser verdi.

    Vengerov genç sanatçılarla buluştu - İstanbul’da konser
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyanın en tanınmış keman virtüözlerinden biri olan Maxim Vengerov İstanbul’da konser verdi. Rus asıllı İsrail vatandaşı Vengerov’un ÇEV Sanat’ın genç sanatçıları ile birlikte sahne aldığı yeni senenin ilk konseri Zorlu PSM’de gerçekleşti. Ceyda Düvenci’nin sunumunu gönüllü olarak üstlendiği geceye, cemiyet hayatının önde gelen isimleri de rağbet etti.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KonserIstanbul
    Haberler > Kültür - Sanat > Vengerov genç sanatçılarla buluştu - İstanbul’da konser
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yeni senenin ilk kitap fuarı geliyor - Kültür - SanatYeni senenin ilk kitap fuarı geliyorHaftanın sanat ajandası - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası"Özgürlük mutluluğun anahtarı değil" - Kültür - Sanat"Özgürlük mutluluğun anahtarı değil"Baskı ‘fotokopi’ oldu yeni yazara gün doğdu - Kültür - SanatBaskı ‘fotokopi’ oldu yeni yazara gün doğduCemal Süreya'nın Tomris Uyar aşkı nasıl bitti? - Kültür - SanatCemal Süreya'nın Tomris Uyar aşkı nasıl bitti?Karikatürleriyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekiyor - Kültür - SanatKarikatürleriyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekiyorBAFTA 2024 aday listeleri açıklandı - Kültür - SanatBAFTA 2024 aday listeleri açıklandıHaftanın kitapları | Arap tarihçiden Osmanlı övgüsü... - Kültür - SanatHaftanın kitapları | Arap tarihçiden Osmanlı övgüsü...O eşsiz kitabelere sahip çıkamadık - Kültür - SanatO eşsiz kitabelere sahip çıkamadıkChristopher Nolan ilk Altın Küre'sini kazandı - Kültür - SanatChristopher Nolan ilk Altın Küre'sini kazandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...