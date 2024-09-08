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Haberler > Kültür - Sanat > Altın Aslan'a Gazze damgası: Yahudi yönetmen ödülünü Filistinlilere adadı

Altın Aslan'a Gazze damgası: Yahudi yönetmen ödülünü Filistinlilere adadı

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / AA

İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan, İspanyol rejisör Pedro Almodovar'ın "The Room Next Door" filmine gitti. "Familiar Touch" filminin Yahudi yönetmeni Sarah Friedland Gazze vurgusuyla festivale damga vurdu.

28 Ağustos'ta başlayan dünyanın en eski sinema festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini İspanyol rejisör Almodovar'ın üstlendiği "The Room Next Door" filmi aldı.

En iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne de "The Brutalist" filminin ABD'li yönetmeni Brady Corbet layık görüldü.

Yahudi yönetmen ödülünü Filistinlilere adadı: 2024 Venedik Film Festivali sona erdi - 1. Resim

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) "The Quiet Son" filminde gösterdiği performansla Fransız aktör Vincent Lindon alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) "Babygirl" filmindeki rolüyle aktris Nicole Kidman layık görüldü.

Venedik'in Lido Yarımadası'nda festivalde, ana yarışma kategorisinde en iyi senaryo ödülü ise "Ainda Estou Aqui (I'm still here)" filminin senaristleri Murilo Hauser ve Heitor Lorega'ya verildi.

Yahudi yönetmen ödülünü Filistinlilere adadı: 2024 Venedik Film Festivali sona erdi - 2. Resim

VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NE GAZZE DAMGASI

Ödül alan pek çok ismin sahnedeki konuşmalarında, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır devam eden saldırılarını güçlü şekilde kınaması dikkati çekti.

Festivalde gelecek vadeden yönetmenlere verilen "Geleceğin Aslanı" ödülünü kazanan Familiar Touch filminin Yahudi yönetmeni Sarah Friedland da ödülünü Gazze'de devam eden işgal nedeniyle Filistinlilere adadı.

Friedland, ödül konuşmasında, Filistin halkına dayanışmasını dile getirerek, "Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 336. gününde ve işgalin 76. yılında kabul ediyorum." dedi.

Friedland'ın konuşması, salondakilerden büyük alkış aldı.

Diğer yandan, çok sayıda İtalyan sanatçı da Gazze'de devam eden "soykırıma" dair festival yönetimini sessiz kaldığı ve İsrail yapımı filmlerin gösterilmesine izin verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Bu arada, 82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin, 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: AA
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