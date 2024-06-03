Yapay zekâ iğne oyası dokudu... Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Bursa ayağında yapay zekânın “işlediği” iğne oyaları sanatseverlere sunuldu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Bursa ayağında popüler isimlerin konserlerinin yanında dikkat çeken sergiler de sanatseverlerle buluşuyor.

Onlardan biri olan “Çiçeklerin Düğünü” adlı sergide Anadolu insanın hislerini işlediği 150 sene öncesinden bugüne uzanan iğne oyaları sergileniyor. Japon Ikumi Nonaka ve İbrahim Koca’nın koleksiyonlarından derlenen eserler, renkli bir kültürü de gün yüzüne çıkarıyor.

Bursa Göç Tarihi Müzesindeki sergi çerçevesinde yapay zekânın “işlediği” iğne oyaları da sanatseverlere ekranlarda sunuluyor.

HANZALA GELDİ!

Samet Karagöz’ün küratörlüğünde aynı yerde açılan “Naci El Ali’den Hanzala” aldı sergi ise meşhur Filistinli sanatçının politik eserlerine yer veriyor. Küratör Karagöz, sergi ile Gazze’de yaşanan drama dikkat çekmek istediklerini söylüyor.