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Çukurova'da kültür iklimi; yeni senenin ilk kitap fuarı geliyor
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ali Tüfekçi
Çukurova 16. Kitap Fuarı için geri sayım başladı. 13 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da açılacak olan fuar, 21 Ocak Pazar gününe kadar kitapseverleri ağırlayacak.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Pandemiden sonra tekrar canlanan kitap fuarlarının serüveni yeni senede de devam ediyor... Çukurova 16. Kitap Fuarı ise 14-22 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. 300’e yakın yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek 2024 yılının ilk kitap fuarı; panel, söyleşi, şiir dinletisi ile çocuk etkinliklerinden oluşan 93 kültür faaliyetine ev sahipliği yapacak.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi