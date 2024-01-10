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    Çukurova'da kültür iklimi; yeni senenin ilk kitap fuarı geliyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Çukurova 16. Kitap Fuarı için geri sayım başladı. 13 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da açılacak olan fuar, 21 Ocak Pazar gününe kadar kitapseverleri ağırlayacak.

    Çukurova&#039;da kültür iklimi; yeni senenin ilk kitap fuarı geliyor
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Pandemiden sonra tekrar canlanan kitap fuarlarının serüveni yeni senede de devam ediyor... Çukurova 16. Kitap Fuarı ise 14-22 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek.  300’e yakın yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek 2024 yılının ilk kitap fuarı; panel, söyleşi, şiir dinletisi ile çocuk etkinliklerinden oluşan 93 kültür faaliyetine ev sahipliği yapacak. 

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tüyap Kitap FuarıKitapYayınevi
    Haberler > Kültür - Sanat > Çukurova'da kültür iklimi; yeni senenin ilk kitap fuarı geliyor
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