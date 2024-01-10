Çukurova'da kültür iklimi; yeni senenin ilk kitap fuarı geliyor

10 Ocak 2024 10:55 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 11:02

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Pandemiden sonra tekrar canlanan kitap fuarlarının serüveni yeni senede de devam ediyor... Çukurova 16. Kitap Fuarı ise 14-22 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. 300’e yakın yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek 2024 yılının ilk kitap fuarı; panel, söyleşi, şiir dinletisi ile çocuk etkinliklerinden oluşan 93 kültür faaliyetine ev sahipliği yapacak.