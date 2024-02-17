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    • Haberler > Kültür - Sanat > "Yenilmez Savaşçılar" belgeseli başlıyor!

    "Yenilmez Savaşçılar" belgeseli başlıyor!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    &quot;Yenilmez Savaşçılar&quot; belgeseli başlıyor!
    Trt, Belgesel, Tarih, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TRT Belgesel'in "Yenilmez Savaşçılar" serisi ilk bölümüyle yarın akşam izleyiciyle buluşacak.

    Savaşçıların merak edilen taktikleri, kullandıkları silahları ve içinde yer aldıkları unutulmaz savaşlar tarihi "Yenilmez Savaşçılar" ile ekranlara taşınacak.

    Savaşçıların sadece savaş meydanlarına değil, aynı zamanda tarihe de nasıl damga vurduklarını ele alan yapım, 18 Şubat Pazar saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında yayınlanacak.

    "Yenilmez Savaşçılar" belgeseli başlıyor!

    Toplam 10 bölümlük belgesel serisi Yeniçeriler, Deliler, Hun Kartal Savaşçıları, Moğol Süvarileri, Spartalılar, Roma Lejyonerleri, Makedon Hoplitleri, Pers Ölümsüzleri, Viking Berserkerleri ve Memlük savaşçılarını konu alıyor.

    Yönetmenliğini Mecit Güven'in üstlendiği belgeselin ilk bölümünde, Viking Çağı'nın önemli savaşçılarından Berserkerlerin askeri eğitimleri, taktikleri, silahları ve unutulmaz savaşları ekranlarda olacak.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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