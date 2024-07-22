Yıldız yine parladı! Tarihi sarayda mazinin acı hatıraları silindi

Ve Yıldız Sarayı kapılarını ziyaretçilere açtı… Çoğu ilk defa görülecek 67 binden fazla eserin yer aldığı Yıldız, ziyaretçilerin rahatlıkla yarım gün geçirebileceği bir yer olmuş. Sultan II. Abdülhamid’e yapılan darbeye sahne olan ve yağmalanan saraydaki acı hatıraların izleri bir nebze silinmiş.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Beşiktaş sırtlarındaki Yıldız, zamanında yemyeşil bir koruluktur. Kanuni Sultan Süleyman ve sonraki padişahlarca av sahası olarak kullanılan bölgeye zamanla kasırlar yani küçük köşkler inşa edilmeye başlanır. Sultan III. Selim, 1700’lerin sonunda bir kasır ve muhteşem çeşme yaptırır.

Sultan Abdülaziz de Büyük Mâbeyin Köşkü gibi binaları inşa ettirir. Kendinden önceki padişahlar Dolmabahçe’de darbelerle tahttan indirilen Sultan Abdülhamid ise Yıldız’da ikamet etmeye başlar. Onun zamanında Yıldız âdeta parlar! Eşsiz Yıldız Camii, Osmanlıdaki ilk oyunlardan bazılarına sahne olacak tiyatro, benzersiz eserlerle dolu kütüphane, bahçeler, atölyeler, köşkler… Yıldız’da tıpkı Topkapı Sarayı gibi bir saray kompleksi ortaya çıkar.

Uzun yıllar imparatorlukta politika ve kültürün kalbinin attığı yer olan Yıldız’ın ışığı ise Sultan Abdülhamid’in 1909’da darbeyle tahttan indirilmesinden sonra söner! Saray, İttihatçı askerler tarafından yağmalanır; sanat eserleri, mücevherler ve eşyalar kapanın eline kalır. Ancak Sabri Bey, kütüphanedeki kitapları kurtarır.

Yıldız, cumhuriyet devrinde ise sahipsizdir. Nitekim 1926’da Şale Köşkü kumarhane yapılır! Sonraki yıllarda farklı kurumlara devredilen mekân, inişli çıkışlı şekilde bugüne gelir…

İşte Türkiye’nin hikâyesine benzeyen böyle acıklı bir maziye sahip Yıldız Sarayı, Millî Sarayların yaklaşık 5 senelik restorasyon ve düzenlemesinden sonra ilk defa “saray müze” konseptiyle kapılarını açtı. Açılış müjdesini ilk defa geçen sene gazetemizden duyurduğumuz saray, ziyaretçilerle ücretsiz olarak buluşmaya başladı!

İÇİNDE SEKİZ MÜZE VAR

Yıldız Sarayı, devasa bir saray kompleksi olması hasebiyle içerisinde usta mimarların imzasını taşıyan, farklı üsluplarda birçok bina barındırıyor.

Son yenilemede bu tarihî binaların içerisine sekiz adet küçük müze kurulmuş. Yıldız, bu sebeple ziyaretçilerin rahatlıkla yarım gün geçirebileceği bir yer olmuş.

Hafızalardan olmasa da mekânlardan acı hatıraların izleri bir nebze silinmiş. Vaktiyle darbeci askerlerin üzerine çıktığı Çit Kasrı havuzu, yine canlanmış.

EN ÇOK RAĞBET GÖRECEK NOKTALAR

Sarayda Yıldız Albümleri ve kitaplarla birlikte neredeyse daha evvel hiçbiri sergilenmemiş toplam 67 binden fazla eser gün yüzüne çıkıyor.

Mimar Sarkis Balyan’ın yaptığı ve zamanında mühim ziyaretçilerin ağırlandığı ihtişamlı Büyük Mabeyin, padişaha dair nesne ve eşyaların sergilendiği Çit Kasrı’ndaki Sultan II. Abdülhamid Müzesi ve Padişah’ın şahsi kitaplarının kokusunu alabileceğiniz Kütüphane-i Hümayun, kuğuların yüzdüğü Has Bahçe ile tam olarak önümüzdeki haftalarda hizmet vermeye başlayacak Mobilya Müzesi, Fotoğraf Müzesi ve Cihannüma binası ziyaretçilerin en çok rağbet göstereceği yerlerden. Ancak mekânların içerisinde daha detaylı dolaşmaya imkân tanınması gerekiyor. Kütüphane gibi kısımlarda izahata daha çok ihtiyaç var. Mekânların içerisindeki fotoğraf çekme yasağı ise ziyaretçiler için şaşırtıcı.

TİYATRO RESTORASYONDA

Devam eden restorasyon çalışmalarından ötürü Yıldız Sarayı’ndaki bazı binalar henüz ziyaret edilemiyor. Onlardan biri olan Yıldız Tiyatrosu da şimdilik kapalı.

SULTAN'IN DÜNYASI BU MÜZEDE

Yıldız Sarayı otuz seneden fazla bir zaman ikamet eden Sultan II. Abdülhamid’le özdeşleşmiş bir yer… Yıldız’daki Çit Kasrı’nda yer alan Sultan II. Abdülhamid Müzesi de farklı temalar altında büyük padişahın dünyasını bugüne taşıyor. Mesela yazı masası, merasim kılıçları, tıraş takımı ve koleksiyonundaki Sakal-ı şerif burada görülebiliyor.

Müzede Abdülhamid Han’ın sanatçı yönünü ortaya koyan, kendi elinden çıkmış “Ya Vedud” yazılı bir hat eseri de dikkat çekiyor. Marangozluğa meraklı olan ve bunu âdeta sanata dönüştüren Padişah’ın malzemelerinin yanında elinden çıkmış olma ihtimali bulunan ahşap nesneler de sarayda mevcut.

OKUDUĞU KİTAPLAR

Kütüphane binasında ise Sultan Abdülhamid’in şahsi kitapları yer alıyor. Sultan’ın okuduğu kitaplar arasında Mushafların yanında “Sahih-i Buhari”, “Mukaddime” ve “Divan-ı Muhibbi” eserleri dikkat çekiyor. Çok sevdiği “Sherlock Holmes” kitaplarının da tercümeleri mevcut.