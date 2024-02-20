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    Zamana karşı yarıştılar! Bakanlığın "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları" başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Zamana karşı yarıştılar! Bakanlığın &quot;Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları&quot; başladı
    Kültür Sanat, Yarışma, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali" ile başladı. Lise ve üniversite öğrencilerini kültür sanata yönlendiren yarışmalar, bölge finallerinin ardından Türkiye geneli olarak yapılacak.

    Gençlik ve Spor Bakanlığınca bu yıl 7'ncisi organize edilen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali" Adana'da başladı.

    Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, 7 bölgede yapılacak yarışmalarda dereceye girenleri Ankara'daki Türkiye finalinde ağırlayacaklarını söyledi.

    Gençlerin donanımlı yetişmesi için gayret ettiklerini belirten Eminoğlu, "İstiyoruz ki gençlerimiz, kültür, sanat, bilim, ilim, teknoloji ve sporda da her anlamda kendilerini yetiştirsinler." dedi.

    Zamana karşı yarıştılar! Bakanlığın "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları" başladı

    Eminoğlu, burslar, kredi imkanları, gençlik merkezleri, genç ofisler, yurtlar ve kamplarla gençlerin hizmetinde olduklarını dile getirdi.
    Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de gençleri güzel bir geleceğin beklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

    "Bizim iyi yetişmiş, çağın bilimiyle, ilmiyle, tekniğiyle donanmış, kuşanmış ama kendi değerlerinden kopmamış, ülkesinde ve kendi kültüründe bir ayağı sabit gençliğimiz var. Onlara güveniyoruz, ülkemizin ve sizlerin geleceğini bu anlamda parlak görüyoruz."

    Zamana karşı yarıştılar! Bakanlığın "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları" başladı

    Lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla iki kategoride yapılan yarışma 4 gün sürecek. Bölge finalinde Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Osmaniye, Burdur, Karaman ve Isparta'dan 3'er öğrenci, Türkiye finaline kalmak için mücadele edecek.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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