Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı ressam Tima Jam’ın, “Blue Rhino Sanat Danışmanlığı” bünyesinde düzenlendiği “Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Ustalık Eğitimi” başladı. İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi içerisindeki otelde gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında Hindistan, İran, İtalya, Kosova, Makedonya, Pakistan, Rusya ve Türkiye’nin bulunduğu 11 farklı ülkeden, 34 sanatçı katıldı. Jam, etkinliğin toplumlar arası kültür ve sanat etkileşimi açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, “İstanbul, kültürleri birbirine kaynaştırmak için güzel bir merkez. Türk kültürünü çok seviyoruz. Bu yüzden yabancı insanların da Türkiye’nin sanat dünyasını ve kültürünü yakından tanıtmasını istiyoruz” dedi. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Ustalık Eğitimi, 28 Şubat’ta sona erecek.