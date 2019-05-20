Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından aynı gün Sultanahmet Meydanı ile Büyük Çamlıca Camii avlusunda açılan fuar, saat 11.00’den 00.00’a kadar ziyaret edilebiliyor. Fuara dair açıklamada bulunan Dinî Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt “Şehirlerin ve belli mevsimlerin vazgeçilmezleri vardır. İstanbul’un ve İstanbul’daki ramazanların özelinde kitap fuarlarının önemli bir yeri mevcut. Bu fuarların uzun yıllar Sultanahmet’le bütünleşmiş bir yanı vardı. Bütün aksaklıklara rağmen hamdolsun İstanbul’umuzda 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nı açmış bulunuyoruz” diye konuştu.