Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İngiliz yazar George Orwell’in romanları yarım asır önce yazılmasına rağmen en çok okunanlar listelerinden düşmüyor. Yazarın baskıcı bir rejimi tasvir ettiği “1984” romanı ve eşitlik adına yola çıkan Sosyalizmin nasıl diktatörlüğe dönüştüğünü anlattığı “Hayvan Çiftliği” bütün dünyada popülerliğini koruyor. “1984”, 2017’de ABD’de Amazon’un en çok satanlar listesinde bir ara zirveye tırmandı. Türkiye’de ise geçtiğimiz yıl birçok kitabevinin listesinde Orwell’in kitapları ilk 10’da yer aldı. Önümüzdeki sene ise tam manasıyla “George Orwell Yılı” olacak.

Çünkü Milletlerarası Bern Konvansiyonu’na göre bir eserin telif hakkı, yazarının ölümünün 70 yıl sonrasında ortadan kalkıyor. 2020’de Orwell’in eserleri için bu müddet tamamlanmış olacak. Bu sayede isteyen her yayınevi, 1950’de ölen Orwell’in mirasçılarına telif ücreti ödemeden “1984”ü ve diğer eserlerini basabilecek. Milyonlarca yeni nüshası basılacak kitapların en çok satanlar listelerinde ilk sırlara tırmanması bekleniyor. Kitapların ABD’deki telif hakları ise yazarın ölümünün 95. yılı olan 2045’te son bulacak.