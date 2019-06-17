Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene 13-22 Eylül tarihleri arasında bir araya gelecek olan !f; çok sesli bir hayat ve sinema platformu olmaya devam edecek. Yeni bağımsız filmlere, genç sinemacılara alternatif bir paylaşım sahası oluşturmayı gaye edinen festivalin “!f X” bölümünde, film profesyonelleri ve profesyonelleşmek isteyen herkes beş gün boyunca sinemanın mutfağında ağırlanacak. Festivalde Keş!f, Galalar, Karanlık ve Köşeli, !f Kült gibi seçkiler bu sene de yer alacak. Faaliyetin seçkilerine bu sen eklenen !f Jenerasyon ve !f Çocuk ise genç nesilleri hedefliyor. Yarışma ve yarışma dışı seçkilerine başvurular da 25 Haziran’a kadar devam ediyor.