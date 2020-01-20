Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği sergide, tuval ve deri üzerine farklı tekniklerle yapılan büyük ebatlı 15 eser görülebiliyor. On yedi sene evvel Mardin resimleri yapmaya başlayan Mardinli ressam Yedikardeş “Her insanın kendi memleketine bir vefa borcu vardır. Bir insan şairse memleketinin şiirini yazmalı, ressamsa memleketinin resmini çizmeli. O zaman bütün ülke eşit şekilde kalkınır” diyor. Yedikardeş, Mardin’in farklı kökenlerden insanların huzur içinde yaşadığı bir şehir olduğunu ve bütün dünyaya emsal teşkil ettiğini söylüyor. Mehmet Lütfi Şen ise serginin, çağdaş Türk resim sanatına bir cevap niteliği taşıdığını ifade ediyor. Sanatçının Mardin’in kültürel, tarihi ve mimari özelliklerini kendine has bakışıyla yorumladığı eserlerin yer aldığı “Medeniyetler Kapısı Mardin” sergisi, 16 Şubat’a kadar gezilebilecek.