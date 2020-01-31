Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek. Yarışma bölümünde de 18 ülkeden 18 film “Altın Ayı” için yarışacak. Bu filmlerin 16’sının dünya prömiyeri Berlinale’de olacak. Festivalin açılışı ise, 20 Şubat’ta Kanadalı yönetmen Philippe Falardeau’nun “My Salinger Year” adlı filminin gösterimiyle yapılacak. “Altın Ayı” ve “Gümüş Ayı” alacak filmleri belirleyecek uluslararası jürinin başkanlığını, İngiliz aktör Jeremy Irons yürütecek. Jürinin üyeleri gelecek hafta açıklanacak. Çok sayıda ünlü ismin katılması beklenen festivalde ödüller 29 Şubat’ta verilecek. Afgan-Alman film yönetmeni Burhan Qurbani “Berlin Alexanderpltaz” filmi, İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’un “Sheytan vojud nadarad” adlı eseri, Hong Sangsoo’nun “Domogchin yeoja”sı festivalde yarışacak filmlerden bazıları.

Murat Öztekin