Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından 14-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek online festivali, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anlattı. Açılış konuşmasında insanlık tarihinin göçlerle dolu olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu “Farklı anlatsak bile hepimiz aynı göç hikâyesinin çocuklarıyız. Hayatımızın her anında medeniyetimizin her yerinde göçlerden izler var. Son yıllarda ne yazık ki göçün sıkıntı ve gözyaşlarını konuştuk. Artık göçün güzelliklerini, hayatlarımızı katkılarını konuşmamızın zamanı geldi. Biz de göçün kültüre ve sanata katkılarını, sanatla anlatalım istedik ve Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ni planladık. Mademki göçün hikâyesi Türkiye’de buluştu, ilk adımı buradan atalım istedik” dedi. Batı medeniyetinin mülteciler konusunda imtihandan geçemediğini kaydeden Bakan Soylu, “Bir yandan insanların yaşadığı topraklarda terörü, şiddeti ve istikrarsızlığı körükleyip sonra da bu insanlar yer değiştirmek istediğinde karşılarına maddeci bir bakışla çıkamazsınız. Gelişmiş dünya maalesef tam da bunu yapmaktadır. Dünyanın bu umursamazlığına rağmen biz en çok mülteciye ev sahipliği yapan milletin evlatlarıyız” diye konuştu.

ONURSAL BAŞKAN MURRAY ABRAHAM

“Göç ve Medeniyet” temasıyla yapılacak olan Uluslararası Göç Filmleri Festivali , “Sınırsız Yolculuk” mottosunu taşıyor. Onursal Başkanlığını Süryani kökenli tanınmış aktör F. Murray Abraham’ın yapacağı festivalin jüri üyeleri ise önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Göç mefhumuna vurgu yapacak film festivalinde röportajlar, sinemacılarla söyleşiler, konserler, panel ve atölyeler gibi online faaliyetler de tertiplenecek.