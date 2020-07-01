Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Anadolu’nun birçok şehrini gezerek tarihî eserleri ve kültürel varlıkları kayıt altına alan klasik Türk sanatlarının duayen ismi Süheyl Ünver’in resimleri ve enstantaneleri bir kitapla daha okuyucuyla buluştu. 1931, 1941 ve 1965-66 yıllarında Kütahya’ya ziyaretlerde bulunan Ünver’in gözlemlerini kendine has bir üslupla yansıttığı eserleri ve notları “Süheyl Ünver’in Kütahya Defterleri” isimli kitapla gözler önüne serildi. Sâmiha Uluant’ın yayına hazırladığı eser, Kubbelatı Neşriyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Sunuş yazısını Ünver’in kızı Gülbün Ünver Mesara’nın kaleme aldığı eserde yazarın kaleme aldığı notlar, çektiği fotoğraflar, sulu boya ve çizimleriyle Kütahya’nın tarihi, mimari, toplumsal ve kültürel geçmişine ışık tutuluyor. Kitapta Süheyl Ünver’in öğrencisi Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu'nun resimleri de yer alıyor. Kubbealtı Neşriyat, daha evvel Ünver'in farklı şehirlere dair defterlerini neşretmişti.