Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yayınevi, “Ketebe Çocuk” markasıyla artık miniklere de sesleniyor. Çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmayı hedefleyen Ketebe Çocuk, sekiz eseri çocukların ve çocuk edebiyatı severlerin beğenisine sundu. Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan “Ketebe, çocuk kitaplarıyla da aynı başarıyı ve kaliteyi devam ettirme amacında. Ağustos ayında ilk dört kitabımızı yayımladık. Bugünden itibaren dağıtıma giren Ekim ayı kitaplarımızla birlikte toplamda sekiz çocuk kitabını okurlarımızın beğenisine sunmuş olduk. Çocuklar ve çocuk edebiyatı severler için ‘Ketebe Çocuk’ hayırlı olsun” dedi.