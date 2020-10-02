Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

"YARIMADA"

ZOMBİLER ÂLEMİNE GERİ DÖNÜŞ!

İnsanlık henüz Covid-19’la tanışmamışken beyazperdeye gelen “Zombi Ekspresi”, canlıların esrarengiz bir virüsle enfekte olarak birer zombiye dönüştüğü Kore’de, bir baba-kızın trende hayatta kalma mücadelesini işliyordu... Aile bağlarının zayıfladığı kapitalist dünya hakkında sözü olan film çok rağbet görmüştü. Şimdi ikinci filmle hikâye trenden dışarıya taşıyor: Yönetmenliğini yine Sang-ho Yeon’un yaptığı “Yarımada” adlı eser, artık Güney Kore şehirlerinin dev bir harabeye döndüğü, zombilerin her yere yayıldığı bir zamandan geri dönüş hikâyesi sunuyor... Yükselen beklentileri karşılayamayan filmin oyuncu kadrosunda ise Dong-won Gang, Do-Yoon Kim ve Jung-hyun Lee gibi isimler yer alıyor.

PARA BAŞROLDE!

Hikâye ilk filmle bağlantılı bir şekilde açılıyor: Bir subay olan Jung-seok, geride kardeşini ve yeğenini kaybettiği Kore Yarımadası’ndan, eniştesiyle birlikte kaçar. Göçmen olarak yerleştiği Hong Kong’ta bir gün bir mafya babası, karantina altındaki ülkesine geri dönmesi için onu ikna etmeye çalıştığında “Aklını mı kaçırdın!” der. Ama Jung-seok, işin ucunda 20 milyon dolar olduğunu öğrenince ülkesine bir gece yarısı girip çıkma planını kabul eder. Üstelik para pul derdi olmayan zombilerin geceleri gözleri kör olmaktadır!

TEK DÜŞMAN ZOMBİLER Mİ?

Bir kamyon dolusu parayı almak için gece yarısı gemiyle Kore’ye dönen eski asker ve ekibi, tek düşmanlarının zombiler olmadığını kısa müddet içinde anlar. Ülkede virüse rağmen insan kalmayı başaranlar vardır. Ama nasıl insanlar! Zombileri yensin diye ülkeye gönderilen 631. Birlik, orada çığırından çıkmıştır. Askerlerin gazabına uğrayan Jung-seok’a sahip çıkanlar ise dört sene önce yardım çığlıklarını görmezden geldiği zavallı bir ailedir. Artık hatasını telafi etme vaktidir...

Güney Koreli yönetmen Sang-ho Yeon, ilk filmdeki başarısıyla zombi hikâyelerinin hâlâ orijinal kılınabileceğini ispat etmişti. Yönetmen, yeni halka “Yarımada”da ise tam tersi bir tekrara düşüyor. Eserde post apokaliptik bir atmosfer, tekinsiz ve karanlık bir sinematografiyle mükemmel tasvir ediliyor. Ama karakter gelişimleri başarılı olmuyor. Ortaya konan “yüzleşme ve telafi” hikâyesi gibi duygusal metaforlar da tesirli kılınamıyor. Para hırsı vurgusu da gerektiği gibi işlenemiyor. Hâliyle ortaya cilalı fakat alışıldık bir zombi kovalamacası çıkıyor. Ama mantık zemininden çıkarak seyrederseniz, film eğlence vadediyor. Öte yandan tanımlanamayan bir virüsün insanları zombiye çevirdiği bir dünyada geçen filmden bugüne dair çıkarımlar yapmak mümkün. Bana mübalağalı virüs endişesiyle zombiye dönen insanları hatırlattı nedense... Hasılı “Yarımada” beklentileri çok yükselten seri için bir hayal kırıklığı olsa da hayranlarını kendine çekecektir. Bu arada serinin üçüncü taksidi de yolda…

"APOCALYPSE NOW"

KIRK SENE SONRA YENİDEN GELDİ

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola’nın şaheseri “Apocalypse Now” (Kıyamet), yönetmenin kurguladığı “Final Cut” versiyonu ile restore edilmiş olarak bugün tekrar seyirci karşısına çıkıyor. Eserin vizyona gelişinin 40. yılına has olarak olarak gösterilecek film; Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Laurence Fishburn, Harrison Ford ve Dennis Hopper gibi usta oyuncuları da bünyesinde barındırıyor. Filmin hikâyesi, Vietnam’da görev yapan bir Amerikan askerinin, kendini ilah gibi gören kaçak bir özel tim albayını öldürmekle görevlendirmesini mevzu ediniyor. Savaşın farklı dünyalarını epik bir dille ele alan film, geçen zamana rağmen eskimediğini gösteriyor.

DİJİTALDEN SONRA VİZYON

TROLLER, DÜNYAYI KEŞFE ÇIKIYOR

Dünyayı saran pandemi, birçok sahada kalıcı izler bıraktığı gibi sinemada da büyük değişimleri tetikledi. Her ne kadar Türkiye’de durum farklı olsa da en dikkate değer değişimlerden biri büyük bütçeli filmlerin peş peşe online “vizyon” yapmasıydı. “Troller Dünya Turu” da sinema salonlarının tehditlerine rağmen Batı’da dijital olarak ilk gösterim yapmış, üstelik en iyi dijital ilk gösterim hasılatını gerçekleştirmişti. Animasyon film Türkiye’de ise sinema salonlarında bugün vizyon yapıyor. Yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve David P. Smith’in oturduğu eser, 2016 yapımı “Troller” filminin devam halkası. Müzikal filmde, Poppy ile Branch’ın farklı trol kabilelerini yaklaşan tehlikeye karşı birleştirme hikâyesi işleniyor. “Farklılıklara açık ol!” gibi lastikli bir alt metne sahip eser, müzik türleri üzerine kurulu sıkıcı bir hikâye anlatıyor.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

¥ “Bizim Semtin Çocukları”

¥ “Kulübe”

¥ “Dengesiz”

EN ÇOK SEYREDİLENLER

¥ “Tenet” 6.467

¥ “Scoob!” 4.765

¥ “Ormandaki Cadı” 2.827

¥ “Yeni Mutantlar” 2.678

¥ “Sekiz Yüz” 2.330